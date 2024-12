Kanye West und Bianca glücklich zusammen in Tokio gesichtet

Vor Kurzem wurde noch über eine Beziehungskrise spekuliert, Bianca Censori (29) und Kanye West (47) trotzen aber erneut den Gerüchten, sie könnten sich getrennt haben. Erst gestern wurden die beiden gemeinsam in Tokio gesichtet, wo sie im Moment leben sollen. Beide wirkten supergut gelaunt – vor allem der Rapper, der sonst meistens mit einer eher grimmigen Miene abgelichtet wird, hat auf den Bildern ein dickes Grinsen im Gesicht. In passenden weißen Outfits, der "Ye"-Interpret trug einen Tracksuit und die Designerin einen eng anliegenden Einteiler, schlenderten sie gemütlich durch ein Einkaufszentrum.

Die Trennungsgerüchte entstanden insbesondere dadurch, dass Kanye in den vergangenen Wochen mehrmals alleine gesehen wurde, während seine Ehefrau eine Weile bei ihrer Familie in Australien verbracht haben soll. Mehrere Quellen behaupteten sogar, dass der Rapper im Begriff sei, die Scheidung von der 29-Jährigen einzureichen. Alles nur böse Gerüchte? Auf den aktuellen Bildern wirkt es nicht mehr so, als ob bei den beiden eine Krise in der Luft liegt.

Nicht nur mit glücklich wirkenden Aufnahmen wie diesen stellt der 47-Jährige unter Beweis, wie happy er mit seiner Bianca ist. Angeblich plane Kanye, seine Familie zu vergrößern. Wie ein Insider gegenüber InTouch verriet, soll der Musiker fest entschlossen sein, Bianca "so schnell wie möglich zu schwängern". Für ihn wäre es das vierte Baby. Mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) teilt er sich bereits North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5). Die Architektin hingegen hat bis jetzt noch keine Kinder.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori in Tokio, November 2024

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

