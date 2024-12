Nach Liams Beerdigung: Schreibt Louis Tomlinson an Songs?

Seit dem Ableben des früheren One Direction-Stars Liam Payne (✝31) hielt sich sein Freund und einstiger Bandkollege Louis Tomlinson (32) auf Social Media sehr zurück. Doch am Freitag meldete er sich endlich wieder bei seinen Fans – und zwar mit einer erfreulichen Ankündigung! In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto von seiner Gitarre sowie einem gelben Stift, welcher durch eine selbst gebastelte Halterung an dem Instrument anliegt. Dazu schrieb er "DIY", was zum einen auf seine kreative Bastelarbeit hinweist, aber möglicherweise auch eine zweite Bedeutung haben könnte. Der gesamte Kontext deutet darauf hin, dass Louis damit beschäftigt ist, Texte und Melodien für neue Songs zu schreiben!

Die mögliche Arbeit an neuer Musik nimmt der Künstler jedoch mit einem markanten zeitlichen Abstand zu dem Tod seines Freundes auf. Liam verstarb am 16. Oktober in Buenos Aires, nachdem er von einem Hotelbalkon gestürzt war. Der Verlust ihres Kollegen traf die Mitglieder von One Direction hart, was diese auch öffentlich kommunizierten. So widmete Louis dem verstorbenen Vater eines kleinen Sohnes ein rührendes Statement auf Instagram, gepaart mit einem Versprechen: "Ich will, dass du weißt, dass ich für Bear ein Onkel sein werde, wenn er mich braucht, und ich werde ihm Geschichten darüber erzählen, wie toll sein Vater war."

Der traurige Anlass sorgte zudem dafür, dass sich die ehemaligen Stars der Boyband zum ersten Mal seit neun Jahren wieder an einem Ort versammelten. Zu der Beerdigung am 20. November in England kamen somit Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und der 32-Jährige. Neben seinen musikalischen Weggefährten erschienen auch weitere enge Freunde und Verwandte von Liam. So kamen unter anderem Kate Cassidy, die Partnerin des "Teardrops"-Interpreten, und der britische Moderator James Corden (46).

