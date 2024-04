Polygame Beziehung: Ne-Yo ist mit mehreren Frauen zusammen!

Ganze sieben Jahre war Ne-Yo (44) mit seiner Partnerin Crystal Renay zusammen. Im Jahr 2023 ließen sich der Sänger und die Internet-Bekanntheit jedoch offiziell scheiden. Seit einiger Zeit ist er allerdings wieder in einer festen Partnerschaft – mit mehreren Frauen! "Es ist das erste Mal, dass ich in so einer Beziehung oder so einer Situation bin", verrät er gegenüber TMZ. Wie sich herausstellt, scheint der "Because Of You"-Interpret ein Verfechter der Polygamie zu sein. Auf die Frage, wie er zur Legalisierung der Polygamie stehe, antwortete er: "Polygamie legalisieren? Ich wusste nicht, dass es illegal ist. Man sollte die Leute machen lassen, was zum Teufel sie wollen." Er könne sich nicht vorstellen, dass das irgendjemandem schaden würde.

Ne-Yo erklärt weiter, dass er sich von der US-amerikanischen Politik nicht vorschreiben lasse, was er in seinem Privatleben tun darf und was nicht. Außerdem gibt er zu verstehen, dass er zwar aktuell polygam lebe, doch: "Ich empfehle niemandem irgendetwas – was für mich funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für andere oder umgekehrt." Ob Fans das Thema bald in seiner Musik hören werden, beantwortet der Rapper nur vage – er müsse von etwas emotional bewegt sein, um darüber zu singen. "Ich meine, die Songs kommen je nach Situation und Umständen heraus. Ich erzwinge es nicht, wenn es um Musik geht", erklärt er. Es passiere ganz "organisch".

Getrennt hatten sich der Musiker und seine Ex-Frau, weil er sie betrogen und mit seiner Affäre zwei Kinder gezeugt hatte. Bereits einige Jahre zuvor ging eine Beziehung für Ne-Yo in die Brüche, weil dritte Personen involviert waren. Seine einstige Partnerin Monyetta Shaw verriet in der Show "Haus of Aaron", dass er immer wieder Dreier mit ihr und noch jemandem haben wollte. Darauf habe sich die Schauspielerin ab und zu eingelassen. "Ich habe mich aber nicht dazu verpflichtet, das jeden Tag zu tun. Es wurde zu einem Problem, als er das so sehr wollte. Ich dachte mir: 'Wenn du das willst, dann willst du mich nicht'", erklärte sie. Sie habe stets versucht, das Liebesleben pikant zu halten, doch das habe letztendlich nicht gereicht.

Getty Images Ne-Yo, Crystal Renay Smith und ihr Baby bei den Teen Choice Awards im Juli 2016

Getty Images Ne-Yo, Oktober 2023

