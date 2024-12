Oscar-Hit "Slumdog Millionär" bekommt eine Fortsetzung

Der mit zahlreichen Oscars ausgezeichnete Film "Slumdog Millionaire" erhält eine Fortsetzung sowie eine TV-Adaption. Laut deadline.com hat die neu gegründete Produktionsfirma Bridge7 aus Los Angeles die Rechte dafür übernommen. Hinter dem Projekt stehen Swati Shetty, eine ehemalige Netflix-Managerin, und Grant Kessman, ein erfahrener Agent der CAA. Die Rechte wurden von der britischen Firma Celador erworben, die den Originalfilm 2008 zusammen mit Film4 produziert hatte. Ob die ursprünglichen Hauptdarsteller, darunter Dev Patel (34) und Freida Pinto (40), für das Sequel zurückkehren werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Originalfilm, unter der Regie von Danny Boyle (68) und basierend auf dem Buch "Q&A" von Vikas Swarup, war ein weltweiter Kassenschlager und gewann insgesamt acht Oscars, darunter für die beste Regie und den besten Film des Jahres. Er erzählt die bewegende Geschichte des jungen Jamal, dessen harte Jugend in den Slums von Mumbai ihm die entscheidenden Antworten liefert, um in der indischen Version von Wer wird Millionär? zu triumphieren. Die geplante Fortsetzung soll die nächste Etappe seiner Reise erkunden. Wie deadline.com berichtete, wird Bridge7 eng mit Celador zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Sequel nahtlos an den Erfolg des Originals anknüpfen kann.

Für Swati und Grant ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit. "Einige Geschichten bleiben noch lange nach dem Abspann bei uns, und 'Slumdog Millionaire' ist zweifellos eine davon", erklärten sie in einem Statement gegenüber der Presse. "Ihre Erzählung ist universell und überschreitet kulturelle und geografische Grenzen. Sie verkörpert genau die Art von Geschichten, die wir lieben – solche, die Unterhaltung mit tiefgreifenden menschlichen Erfahrungen verbinden." Auch Paul Smith, Vorsitzender von Celador, äußerte sich positiv: "Ich freue mich, dass Swati und Grant sich die 'Slumdog'-Fortsetzung als Startprojekt für ihre neu gegründete Firma ausgesucht haben."

Dev Patel, Schauspieler

Freida Pinto und Dev Patel bei den 44. NAACP Image Awards in Los Angeles

