Prinzessin Kate über die Kraft der Liebe in schweren Zeiten

Prinzessin Kate (42) hat in einer emotionalen Weihnachtsbotschaft die außergewöhnliche Kraft der Liebe hervorgehoben. Diese Botschaft wird an die Gäste ihres jährlichen "Together at Christmas"-Chor-Events in der Westminster Abbey, das am 6. Dezember stattfindet, verteilt. In dem Schreiben, das über Instagram bekannt gegeben wurde, reflektiert die Prinzessin über das vergangene Jahr und betont die Bedeutung von Liebe, Empathie und Gemeinsamkeit, besonders in schwierigen Zeiten. Nachdem sie sich einer Krebsbehandlung unterzogen und zur Genesung eine Pause von ihren royalen Pflichten genommen hatte, meldet sie sich nun zu Weihnachten zurück.

Kate deutete in ihrem Brief an, dass die Feiertage nicht nur eine Zeit der Freude und des Feierns sind, sondern auch eine Gelegenheit, innezuhalten und über die Dinge nachzudenken, die uns alle miteinander verbinden. Sie dankte denjenigen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzten, und betonte, dass Liebe in allen von uns leuchten kann, auch in dunklen Zeiten. Ihr Mann, Prinz William (42), bestätigte kürzlich, dass das Jahr 2024 besonders herausfordernd für ihn war aufgrund der Erkrankungen innerhalb der Familie. Bei dem Event werden auch andere Mitglieder der royalen Familie erwartet, darunter ihre Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).

Hinter den offiziellen Anlässen und rührenden Botschaften steckt das persönliche Engagement von Kate, die trotz persönlicher Herausforderungen Stärke und Mitgefühl zeigt. Die Weihnachtszeit ist traditionell eine bedeutende Zeit für Kate, die nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Vergangenheit betonte, wie sehr sie diese Zeit des Beisammenseins schätzt. In einem früheren Videobeitrag sprach sie darüber, wie dankbar sie für die einfachen, wichtigen Dinge im Leben sei, die oft als selbstverständlich angesehen werden. Mit ihrem mannigfaltigen Engagement für wohltätige Zwecke und ihrer Fähigkeit, trotz Widrigkeiten Hoffnung und Trost zu spenden, inspiriert sie nicht nur ihre Familie, sondern auch die Menschen im ganzen Land.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kates Weihnachtsbotschaft 2024 auf Instagram

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Anzeige Anzeige