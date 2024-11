Prinzessin Kate organisiert dieses Jahr Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate (42) hat laut The Sun besondere Gäste zu ihrem ersten "Together at Christmas"-Konzert am 6. Dezember in der Westminster Abbey seit Abschluss ihrer vorbeugenden Chemotherapie im September eingeladen. Die Überlebenden eines tragischen Messerangriffs in Southport, bei dem im Juli drei Mädchen ihr Leben verloren und weitere zehn Kinder schwer verletzt wurden, sollen an der Veranstaltung teilnehmen. Bei dem Angriff in einer Tanzklasse wurde auch die Tanzlehrerin Leanne Lucas schwer verletzt. Kate hatte zuvor bereits die Familien der Opfer sowie die Ersthelfer der Katastrophe getroffen.

In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto, wie wichtig es ist, einander in herausfordernden Zeiten beizustehen. Laut eines Sprechers des Kensington-Palastes soll die Veranstaltung "auf Individuen aus ganz Großbritannien aufmerksam machen, die Liebe, Freundlichkeit und Empathie in ihren Gemeinschaften gezeigt haben". Es wird erwartet, dass auch König Charles (76), Königin Camilla (77) und Prinz William (42) anwesend sein werden. Zudem wird das Konzert an Heiligabend auf ITV ausgestrahlt. Kate Middleton hat diese Tradition im Jahr 2021 eingeführt, als sie das Publikum mit einem Solo am Klavier überraschte. Es wird spekuliert, dass sie auch in diesem Jahr eine besondere Überraschung für die Gäste bereithalten könnte.

Prinzessin Kate kehrt schrittweise zu ihren öffentlichen Pflichten zurück, nachdem sie eine herausfordernde Zeit mit ihrer Krebsdiagnose und anschließender Behandlung durchlebt hat. Im Herbst teilte sie in einem emotionalen Video in den sozialen Medien mit, dass die vergangenen neun Monate sehr schwierig für ihre Familie gewesen seien. Unterstützung fand Kate sowohl durch die königliche Familie als auch durch ihre eigene Familie, die Middletons. Die 42-Jährige betonte, wie wichtig es für sie und Prinz William sei, die einfachen Dinge im Leben zu schätzen: "Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, die so viele von uns oft für selbstverständlich halten, nachzudenken und dafür dankbar zu sein. Einfach zu lieben und geliebt zu werden." Auch wenn sie die Chemotherapie abgeschlossen hat, bleibt ihre Genesung im Vordergrund, und sie plant, ihre öffentlichen Auftritte allmählich zu steigern.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Getty Images Prin George, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

