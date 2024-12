Scarlett Johansson plaudert über Bindung zu Zwillingsbruder

Scarlett Johansson (40) hat jüngst in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" seltene Details aus ihrem Privatleben preisgegeben. Die "Black Widow"-Darstellerin sprach nicht nur über ihren Hollywood-Werdegang, sondern auch über ihre besondere Beziehung zu ihrem Zwillingsbruder Hunter Johansson (40). Während der Sendung, die anlässlich Scarletts 40. Geburtstag ausgestrahlt wurde, sagte Scarlett über Hunter: "Er ist großartig. Wir stehen uns sehr nahe. Mein Bruder Hunter ist … er ist ein Juwel."

Das Gespräch mit Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos drehte sich hauptsächlich um die Verbindung der Geschwister zueinander. Kelly fragte neugierig, ob Scarlett und Hunter noch immer eine Art telepathische Verbindung hätten. Scarlett erklärte: "Natürlich wissen wir so viel übereinander, weil wir zusammen im Mutterleib waren." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Aber er ist auch mein Bruder, also ist er auch einfach nur ein Typ." Humorvoll bemerkte die 40-Jährige weiter: "Ich meine, wenn wir eineiige Zwillinge wären, gäbe es vielleicht mehr von dieser Geist-Körper-Sache, aber so sehe ich ihn eben auch als stinkenden Typen." Im Verlauf des Gesprächs offenbarte Scarlett zudem, dass Hunter derzeit single sei. Ihre humorvolle Bemerkung, "Vielleicht sehe ich dich nächstes Thanksgiving!", sorgte für Gelächter im Studio, als sie sich direkt an einen potenziellen Schwarm ihres Bruders wandte.

Scarlett kann schon jetzt auf eine beeindruckende Hollywood-Karriere zurückblicken. Ihr Zwillingsbruder Hunter hat seinen Weg als Gründer von Solar Responders gemacht. Die Organisation setzt sich dafür ein, Ersthelfer nach Naturkatastrophen zu unterstützen. Bereits 2020 sagte Scarlett gegenüber dem Magazin People über Hunter: "Wenn es einen wirklich selbstlosen Menschen in meinem Leben gibt, dann ist es mein Bruder. Er erinnert mich ständig daran, ein besserer Mensch zu sein. Ich bin unglaublich stolz auf ihn."

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Hunter Johansson spricht auf der Bühne bei den American Cinematheque Awards, 2021

