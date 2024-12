So jung war Keira Knightley beim "Fluch der Karibik"-Dreh

Keira Knightleys (39) Alter bei den Dreharbeiten vom ersten Teil des Fluch der Karibik-Franchise überrascht auch heute noch ihre Fans. Die junge Schauspielerin war gerade mal 17 Jahre alt, als sie Elizabeth Swann zum Start der Filmreihe verkörperte – eine Tatsache, die vielen unbekannt ist. "Bis heute weigere ich mich zu glauben, dass Keira Knightley erst 17 Jahre alt war, als sie den ersten 'Fluch der Karibik'-Film drehte", kommentierte eine Person auf X. Ein weiterer Fan bewunderte den "Stolz und Vorurteil"-Star: "Das beeindruckt mich wirklich, wie verdammt talentiert sie als Schauspielerin ist. Mädchen, du warst noch nicht lange genug am Leben, um eine solche Bandbreite gehabt zu haben."

Dabei begann die Schauspielkarriere der 39-Jährigen schon sehr früh. Im Alter von acht Jahren hatte sie 1993 ihren ersten Auftritt in der Fernsehserie "Screen One". Es dauerte nur sechs Jahre, bis sie ihre Rolle in "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" ergatterte, bei der Keira als Kammerzofe von Natalie Portmans (43) Padmé ihr Double spielen durfte. Mit 16 gelang der dreifachen Golden Globe-Gewinnerin schließlich der Durchbruch mit "Kick It Like Beckham" im Jahr 2002 und mit ihrer Rolle im Weihnachtsklassiker "Love Actually", bei dem sie erst 18 Jahre alt war, festigte sie ihr Image. Mit dem ersten Piratenfilm, der rund 620 Millionen Euro einspielte, schoss ihre Bekanntheit dann durch die Decke.

Doch der Erfolg hatte auch eine Schattenseite: Gegenüber The Times erklärte die "Anna Karenina"-Darstellerin, dass die Filme zwar ihre Karriere ankurbelten, sie aber sehr belastet haben sollen. "Es ist seltsam, wenn etwas dich gleichzeitig aufbaut und niederreißt", gestand die Britin. Nach der Veröffentlichung des dritten Teils der "Fluch der Karibik"-Reihe soll Keira im Alter von 22 Jahren einen "mentalen Zusammenbruch" erlitten haben, weshalb sie sich für eine Weile zurückzog. Danach konnte sie sowohl im Privatleben als auch beruflich Erfolge verzeichnen. Keira wurde für ihre Rollen in "Stolz und Vorurteil" und "The Imitation Game" für einen Oscar nominiert. Sie ist mittlerweile verheiratet und Mutter von zwei Töchtern.

Keira Knightley in "Tatsächlich... Liebe"

Getty Images Keira Knightley und James Righton, Ehepaar

