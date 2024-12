Spannendes Angebot: Startet Tom Cruise in Bollywood durch?

Tom Cruise (62) hat kürzlich auf Instagram einen aktuellen Schnappschuss von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Mission: Impossible – The Final Reckoning" geteilt. Dieser zeigt den Schauspieler bei einer Szene unter Wasser, dazu schrieb er: "Das Training und die Vorbereitungen, die wir in diesen Film gesteckt haben, sind die Krönung von allem, was davor passiert ist. Von den Tiefen bis zum Himmel, ich kann es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen." Neben zahlreichen Fans war auch die erfolgreiche Bollywood-Regisseurin Farah Khan ganz angetan von Toms Beitrag. Sie unterbreitete ihm in der Kommentarspalte ein konkretes, verlockendes Angebot: "Tom, ich warte darauf, mit dir zu arbeiten!"

Obwohl ihr Angebot über 100 Mal gelikt wurde, wiesen einige User den Wunsch der Regisseurin vehement zurück. So antwortete ihr ein knallharter Fan: "Das wird nie passieren!" Ein anderer erläuterte, weshalb dies aus seiner Sicht unmöglich erscheint: "Tom ist mit seiner Art, Filme zu machen, viel zu weit vom indischen Kino entfernt. Zumal es bisher sicher kein spannendes Drehbuch für ihn gibt!" Ein weiterer Follower äußerte hingegen den Wunsch, dass sie wieder mit einem altvertrauten Kollegen aus Bollywood zusammenarbeitet: "Die Fans warten darauf, dass du wieder mit Shah Rukh Khan (59) drehst!" Mit dem Schauspieler filmte Farah unter anderem die Blockbuster "Om Shanti Om", "Happy New Year" und "Main Hoon Na".

Im Moment hat Tom ohnehin alle Hände voll zu tun. Im kommenden Frühjahr soll der achte und wahrscheinlich finale Teil von "Mission: Impossible" in den Kinos laufen. Der hochkarätig besetzte Actionfilm, in dem weitere bekannte Stars wie Hayley Atwell (42) und Vanessa Kirby (36) zu sehen sein werden, wird voraussichtlich in Cannes Premiere feiern. Obwohl es bis zum deutschen Kinostart am 21. Mai 2025 noch etwas dauert, erhielten Fans durch den Trailer bereits erste Hinweise darauf, was sie erwartet. Neben beeindruckenden Action-Stunts und waghalsigen Manövern könnte es – darauf deuteten zumindest einige Momente im Trailer hin – sogar zum Filmtod von Tom in seiner ikonischen Rolle als Agent Ethan Hunt kommen.

Getty Images Farah Khan und Shah Rukh Khan, August 2014

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

