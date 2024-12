"Zicke": Über diese Hollywood-Lady lästern die Geissens

Carmen (59) und Robert Geiss (60), das bekannte deutsche Reality-Paar, haben kürzlich in einem Interview über Hollywood-Diva Sharon Stone (66) gelästert. Im Rahmen der RTL-Show "Ein Promi, ein Joker" ließen die beiden kein gutes Haar an der US-amerikanischen Schauspielerin. Robert erinnerte sich an eine wohl unangenehme Begegnung, bei der Sharon sich doch glatt geweigert haben soll, ein gemeinsames Foto zu machen. Carmen Geiss bezeichnete Sharon als eine "eingebildete Ziege", während Robert ihr Verhalten als "Horror" bezeichnete.

Robert erzählte enttäuscht, dass sie eine der wenigen Prominenten sei, mit der er gerne ein Foto gemacht hätte. "Sie hat gesagt: 'Nee, jetzt nicht'." Carmen ergänzte, dass diese Begegnung sie bis heute beschäftige und dass sie den "Basic Instinct"-Star als sehr unfreundlich empfinde. Die Unverblümtheit, mit der die Geissens ihre Meinung teilen, ist für ihre Fans nichts Neues und sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

Doch nicht alle ihre Erfahrungen mit internationalen Stars waren negativ. Vor allem für La Toya Jackson (68), die Schwester des verstorbenen Popstars Michael Jackson (✝50), scheinen die Reality-Sternchen, die vor Kurzem ihren 30. Hochzeitstag feierten, ein Faible zu haben. Kürzlich teilte Carmen auf Instagram ein Foto von La Toya, auf dem sie für die neue Wasser-Marke der Geissens wirbt. "Wow, wie toll ist das denn? Die großartige La Toya Jackson liebt unser Skull Liquid", schrieb Carmen begeistert. Trotz einiger kritischer Stimmen ihrer Follower, die La Toyas Aussehen kommentierten, freuen sich die Geissens über die Unterstützung der Sängerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige