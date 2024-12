Lily Collins glänzt auf "Teufel trägt Prada"-Musicalpremiere

Elton John (77), Lily Collins (35) und Co.: Vergangenen Sonntag erschienen einige Weltstars zur Premiere des Musicals "Der Teufel trägt Prada" in London. Dabei strahlte die Emily in Paris-Darstellerin in einem goldenen Glitzerkleid mit dazu passenden Schuhen. Ihren glamourösen Look rundete sie mit einem goldfarbenen Make-up und ihrer ikonischen Bobfrisur ab. Außerdem zeigte die Schauspielerin ihr Tattoo auf dem Rücken, das durch den Schnitt ihres Kleides sichtbar war.

Elton überzeugte auf Bildern, die The Sun vorliegen, in einem schwarzen Anzug mit roten Accessoires. Er trug ein rotes Blumenhemd und glitzernde Sneaker in der gleichen Farbe. Nicht zu vergessen ist sein Markenzeichen – eine große getönte Brille. Die Musiklegende komponierte die Songs für das neue Musical. Zu der Veranstaltung im prunkvollen Dominion Theater erschien zudem Elizabeth Hurley (59). Sie posierte auf dem roten Teppich in einem rosegoldenen Kleid mit wilden Prints und glänzenden High Heels. Eine goldene Handtasche und goldener Schmuck rundeten den Look der Schauspielerin ab.

Das Musical basiert auf dem Buch von Lauren Weisberger. 2006 wurde die Geschichte der aufstrebenden Journalistin Andy Sachs im Kampf gegen ihre strenge, aber legendäre Chefin Miranda Priestly verfilmt und war als Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" ein voller Erfolg. Jetzt wurde die Storyline mit der Hilfe von Elton in ein Musical umgewandelt. Laut dem Medium soll es schon jetzt als eine Produktion gelten, die man unbedingt gesehen haben muss.

Getty Images Lily Collins auf der Musical-Premiere von "Der Teufel trägt Prada", London 2024

Getty Images Elizabeth Hurley auf der Musical-Premiere von "Der Teufel trägt Prada"

