Nach Entzug: So hart war Marc Terenzis Training im Bootcamp

Hinter Marc Terenzi (46) liegen harte Wochen – erst war der Musiker im Entzug und dann ging er in ein Fitness-Bootcamp! Nach seiner Therapie brachte er 92 Kilogramm auf die Waage und wollte seinen Kilos den Kampf ansagen. In der Türkei startete er ein hartes Sportprogramm unter der Leitung seines Personal Trainers Ufuk Cos. Eine heftige Challenge für den gebürtigen US-Amerikaner. "Am schlimmsten war der Muskelkater am Anfang. Am dritten Tag konnte ich mich nicht mehr bewegen und dachte mir: 'Was tu' ich mir hier bloß an?' Genau dasselbe ging mir damals im Dschungelcamp durch den Kopf", erklärt er gegenüber Bild.

Der 46-Jährige dachte sogar daran, aufzugeben, aber raffte sich auf und zog das Bootcamp durch: "Ich wollte und musste das durchziehen. Es ist meine letzte Chance." Vier Wochen lang absolvierte er den von seinem Trainer erstellten Plan – dazu gehörten Laufübungen um 7:00 Uhr morgens, Meditation, Handwerksarbeiten, Wandern, Boxen und Co. Aber das harte Training zahlte sich aus: Ganze zehn Kilogramm verlor Marc vor Ort! Mit diesem ersten Erfolg möchte er nun weiter an sich arbeiten. "Ich will einen Halbmarathon laufen und möchte mir wieder ein Sixpack antrainieren wie zuletzt 2019", betont er im Gespräch mit der Zeitung.

Der ehemalige Boyband-Star hatte dieses Jahr für einige Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur die Trennung von seiner Verlobten Verena Kerth (43) hatte ihm zu schaffen gemacht, sondern auch seine Alkoholprobleme. Nach einem Zusammenbruch ließ er sich schließlich in eine Berliner Entzugsklinik einweisen, in der er 70 Tage verbrachte. Die Zeit dort habe ihm die Augen geöffnet, erzählte er in einem früheren Interview mit dem Blatt: "Ich habe hier ein neues und besseres Bild von mir bekommen. Was die letzten 20 Jahre schiefgelaufen ist. Wieso ich immer wieder Probleme hatte. Ich bin immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen."

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

ActionPress Marc Terenzi im Januar 2024 in Köln

