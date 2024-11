Dwayne Johnson und Auli'i strahlen auf "Vaiana 2"-Premiere

Ganz schön tropisch für London – auf der UK-Premiere von "Vaiana 2" beeindrucken Dwayne "The Rock" Johnson (52) und sein Co-Star Auli'i Cravalho (24) in blumigen Klamotten zum neuen Disney-Film. Auf dem Event überzeugt Schauspielerin Auli'i in einem hellblauen Tüllkleid mit grünen Blumenranken und rosafarbenen Blüten von Oscar de la Renta (✝82). Das Outfit rundeten weiße Plateau-High-Heels mit der klassischen roten Sohle von Christian Louboutin ab. Auch Dwayne trägt tropische Details: Auf seiner Jacke befinden sich grüne Palmen.

Derzeit befinden sich die beiden Schauspieler auf einer Premieren-Tour für den zweiten Teil von "Vaiana" – auch auf Hawaii fand eine Premiere statt und Dwayne brachte dafür seine ganze Familie mit – darunter seine Frau, Mama und die Kinder. Seine beiden Töchter freuten sich ganz besonders auf den Film, denn zusätzlich zu ihrem Papa durften auch sie ein paar Sätze sprechen. Das teilte ihre Mutter Lauren Hashian (40) in einem süßen Video auf Instagram. Dwayne verlieh in diesem Teil nicht nur dem Charakter Maui seine Stimme, sondern begeisterte die Fans ein weiteres Mal mit seinem Gesang im Song "Can I Get a Chee Hoo?"

Momentan dreht sich im Leben des Hollywood-Schauspielers einiges um die Welt von Vaiana, denn neben seiner Pressetour befindet er sich gerade bei den Dreharbeiten zur Real-Life-Verfilmung des Disney-Films. Auch hier soll er die Rolle von Maui übernehmen und musste dafür eine besondere Typveränderung hinlegen. Anstatt seiner Glatze trägt der 52-Jährige, auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, eine Perücke mit schwarzen langen Haaren und einen Rock aus Palmblättern. Gedreht wird der Film auf Hawaii und soll erst im Juli 2026 in die Kinos kommen, bis dahin müssen die Fans sich mit den Abenteuern aus dem neuen Teil zufriedengeben.

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson

Getty Images Dwayne Johnson im März 2023

