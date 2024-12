Viel tiefer: Darum hat sich Kelly Ripas Stimme verändert

Die Moderatorin und Schauspielerin Kelly Ripa (54) verriet nun in der Sendung "Live with Kelly and Mark", warum sich ihre Stimme im Laufe der Jahre so verändert hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos diskutierte sie, ob sie ihre eigenen Stimmen mögen oder nicht. Dabei gestand Kelly, dass sie ihre eigene Stimme früher oft als unangenehm empfand. Sie erklärte, dass ihr damals hoher Stimmklang vor allem auf ihre Nervosität und Angst beim Moderieren zurückzuführen war.

Die Moderatorin erzählte, dass ihre Tochter ihr oft alte Videos schickt, in denen sie entweder in Talkshows oder in der Sitcom "Hope & Faith" zu sehen ist. "Ja, ich weiß, ich war jünger und klinge auch so, aber ich glaube, dass ein Teil davon auch auf die Angst zurückzuführen ist", erklärte Kelly. Dadurch, dass sie sich damals oft unwohl und unsicher fühlte, sprach sie in einer höheren Tonlage. "Ich habe nicht tief in mein Zwerchfell geatmet und mich nicht entspannt", fügte sie hinzu.

Ihr Ehemann Mark hingegen konnte diese Empfindungen nicht teilen und sagte: "Meine Stimme war schon immer so tief." Kelly bemerkte jedoch, dass auch seine Stimme während der Show höher klingt als in privaten Momenten. "Ich glaube, wenn du mit mir sprichst, bist du entspannter", sagte sie liebevoll zu ihm. Abseits ihrer Show feierte das Promi-Pärchen erst kürzlich seinen 28. Jahrestag und genießt das Familienleben mit ihren drei Kindern.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

