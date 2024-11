Kelly Ripas Familie begeistert mit durchtrainierten Körpern

Das ist eine Familie voller Sportskanonen! Kelly Ripa (54) liebt es, sich sportlich zu betätigen – und ihre Familie zieht mit. Wie ein neuer Beitrag auf ihrem Instagram-Account beweist, sind ihre Söhne Michael und Joaquin sowie ihr Mann, Mark Consuelos, ebenfalls begeisterte Läufer. Die Fotoreihe zeigt Kelly und die Herren der Sippe bei verschiedenen Marathonläufen und Wettrennen. Dabei liegt besonderes Augenmerk auf Joaquin. Der 21-Jährige erscheint nämlich äußerst durchtrainiert. Ein Foto zeigt den Studenten mit hyperfokussiertem Blick und oberkörperfrei auf einer Laufbahn. Doch auch die Schauspielerin und ihr Mann sind fleißige Sportler. Einige Aufnahmen zeigen die beiden sogar beim gemeinsamen Training und wie sehr Kelly nach den Trainingseinheiten aus der Puste ist.

Die Fans der "All My Children"-Bekanntheit kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Eine ganze Familie voller Hotties!", schreibt einer begeistert in die Kommentare, während andere meinen: "Du bist so eine Maschine! Gibt es irgendetwas, das du nicht kannst?" und "Deine Familie ist so fit und durchtrainiert! Ich hätte Joaquin fast nicht erkannt!" Dass Kelly großen Wert auf ihre Fitness legt, hat ihre persönliche Trainerin auch schon gegenüber Hello! verraten. "Normalerweise trainiert sie sechs Tage pro Woche. Selbst wenn sie auf Reisen ist, trainiert sie virtuell, wenn es sein muss", erklärt Anna Kaiser.

Obwohl Kelly also gerne Sport treibt, gab es schon eine Zeit, in der sie ganz anders getickt hat. In der Talkshow "Live with Kelly and Mark", die sie mit ihrem Mann gemeinsam hostet, erinnerte sie sich vor Kurzem an die Zeit zurück, als sie mit Michael schwanger gewesen war. Damals beschloss Mark nämlich, sich in Bestform zu trainieren, und "mutierte zu Herkules" – während sie 31 Kilo zugenommen hatte. Das habe sie ziemlich angenervt, da sie gedacht hatte, ihr Liebster sei einer von den mitfühlenden Männern, die mit ihren Frauen zunehmen würden.

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts

