"Wer ist der Typ?": Bad Bunnys Designer erkannte ihn nicht

Bad Bunny (30), der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, hat seinen kalifornischen Wohnsitz in eine Retro-Oase verwandeln lassen. Für die Umgestaltung des Studios und Proberaums wurde der Innenarchitekt James Pearse Connelly engagiert, der zunächst keine Ahnung hatte, mit wem er es da zu tun hatte. "Ich war buchstäblich so: 'Über wen reden hier alle? Wer ist dieser Typ?'", erzählte James gegenüber People Magazin. Nachdem er das erste Mal von dem Superstar gehört hatte, recherchierte er und erkannte schnell die Größe des Projekts, das er in Angriff nehmen sollte.

Der Innenarchitekt hatte über einen Freund erfahren, dass Bad Bunny jemanden suchte, der sein Studio aufwerten kann. Der Designer beschreibt den Künstler als "ziemlich entspannten Typen" und betont, wie aufregend es für ihn war, den Raum in einen Ort mit "Retro-Feeling" zu verwandeln. Das Studio besticht nun durch seine leuchtenden Farben in Orange, Pink und Gelb, kombiniert mit Vintage-Mustern und einer hölzernen Akzentwand. Künstlerische Details und eine hängende Pflanze runden das ambitionierte Design ab. Dabei räumt James ein, dass er zunächst naiv an das Projekt herangegangen sei und das Ausmaß der Popularität von Bad Bunny nicht erkannt habe.

Mit seiner Arbeit hat sich der Innendesigner bereits einen Namen in der Promi-Welt gemacht. Neben Bad Bunny hat er mit Stars wie Kelly Clarkson (42), Maria Menounos (46) und Sarah Silverman (54) zusammengearbeitet. Bad Bunny selbst ist nicht nur mit Musik erfolgreich, sondern pflegt auch ein facettenreiches kreatives Umfeld, das nun durch die Designerfahrung von James Pearse Connelly bereichert wird. Zuletzt arbeitete der Sänger an dem neuen Film "Caught Stealing" und überraschte dabei mit einem komplett neuen Look.

Getty Images Bad Bunny bei der Met Gala 2023

Getty Images Bad Bunny im Oktober 2023

