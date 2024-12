Anna-Maria Ferchichi strahlt mit Kids unterm Weihnachtsbaum

Influencerin Anna-Maria Ferchichi (43) ist nicht nur die Ehefrau von Bushido (46), sondern auch Mama von insgesamt acht Kindern. Gemeinsam mit ihrer Rasselbande und ihrem Mann lebt sie nun schon seit ein paar Jahren in Dubai. Damit bei knapp 30 Grad trotzdem ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt, hat die Familie pünktlich zum ersten Advent ihr Haus schon prächtig weihnachtlich geschmückt. Auch ihren Fans wünscht Anna-Maria auf Instagram einen "besinnlichen ersten Advent" und teilt dazu ein Foto von sich und ihren fünf Töchtern: Aaliyah und Laila sowie die Drillinge Leonora (3), Naima (3) und Amaya (3) sitzen in niedlichen Christmas-Pyjamas mit ihrer Mama vor dem geschmückten Weihnachtsbaum und strahlen in die Kamera.

Der Familien-Content der 43-Jährigen kommt bei ihren Fans richtig gut an. Auch über das Foto der Mädelsgang freut sich die Community. "Wunderschönes Bild von euch! Eine supersympathische und bodenständige Familie", schwärmt eine Nutzerin. "Die Mädelsbande" und "Bleibt so, wie ihr seid: eine schöne, herzerwärmende Familie" sind weitere positive Kommentare. Auch Montry Lewe, Anna-Marias ältester Sohn aus einer früheren Beziehung, lässt ein wenig Liebe für seine Mama und seine kleinen Schwestern da und kommentiert das süße Foto mit einem Herz-Emoji.

Anna-Maria ist eine echte Powerfrau. Sie wuppt nicht nur den Alltag mit den acht Kindern, sondern unterstützt auch die Karriere ihres Ehemanns, wo sie nur kann. Mit ihrer Arbeit als Influencerin trägt sie wohl einen wichtigen Teil zum finanziellen Einkommen der Familie bei. Neben ihrem täglichen Content auf Social Media unterhält sie zusammen mit dem Rapper auch regelmäßig die Zuhörer ihres gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Der soll aber nicht ihr einziges Audio-Projekt bleiben. Wie Anna-Maria kürzlich auf Instagram verriet, wird sie bald mit einem eigenen Podcast an den Start gehen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

