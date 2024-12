Brad Pitt muss Beweise vom Privatjet-Vorfall aushändigen

Angelina Jolie (49) hat kürzlich einen bedeutenden rechtlichen Sieg gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt (60) errungen: Ein Richter entschied laut Daily Mail, dass der Schauspieler Dokumente und Nachrichten übergeben muss, die möglicherweise belegen könnten, dass er sie und ihre Kinder misshandelt hat. Die angeforderten Dokumente umfassen den Zeitraum ab dem Tag, an dem Brad seiner Ex und einem seiner Kinder in ihrem Privatjet Alkohol übergossen haben soll, und reichen bis zum 31. Dezember 2018.

Dieser Beschluss ist Teil ihres anhaltenden Rechtsstreits um ihr gemeinsames französisches Weingut Château Miraval, das die beiden während ihrer Ehe erworben haben. Der Anwalt der 49-Jährigen betonte, dass diese Dokumente entscheidende Beweise für Brads Verhalten liefern und erklärte darüber hinaus: "Sie ist diejenige, die versucht hat, ihm das Geschäft zu verkaufen. Bis zum heutigen Tag wurde Herr Pitt nie für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen und hat Miraval und das Weingut jederzeit kontrolliert, dennoch verlangt er immer noch mehr." Angelina behauptet unter anderem, dass ihr Ex sie und eines ihrer gemeinsamen Kinder 2016 betrunken auf einem Flug mit Rotwein und Bier überschüttet hat – etwas, was der Filmstar stets vehement abstreitet, getan zu haben. Vor dem Vorfall soll es Vorfälle anderer physischer Misshandlung ihr gegenüber gegeben haben.

Der Rechtsstreit zwischen den Ex-Eheleuten ist intensiv und voller gegenseitiger Vorwürfe. Brad hatte Angelina erstmals im Jahr 2022 verklagt, nachdem sie ihren Anteil am Château Miraval ohne seine Zustimmung an den russischen Geschäftsmann Yuri Shefler verkauft hatte. Angelina wehrte sich bislang gegen die Klage. Sie behauptete im Gegenzug, dass Brad versucht habe, sie zu zwingen, eine Verschwiegenheitsvereinbarung zu unterzeichnen, die sie daran gehindert hätte, über angebliche Misshandlungen zu sprechen.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2015

