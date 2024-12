Camilla trägt bei Staatsbankett historische Juwelen

Ein Hauch königlicher Geschichte erfüllte den Buckingham Palace, als König Charles (76) und Königin Camilla (77) am Dienstagabend den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, und dessen erste Ehefrau Sheikha Jawaher zu einem glanzvollen Staatsbankett empfingen. Unter den anwesenden hochrangigen Royals wie Prinz William (42) und Prinzessin Anne (74) war es vor allem Camilla, die mit ihrem glamourösen Auftritt die Blicke auf sich zog. In einer roten Samtrobe und der funkelnden Diamant-Kokoshnik-Tiara der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), die laut Hello! fast ein Jahrzehnt nicht mehr öffentlich gezeigt wurde, präsentierte sie sich in zeitloser Eleganz.

Die Diamanten-Tiara wurde 1888 anlässlich des 25. Hochzeitstages von Queen Alexandra gefertigt und wanderte durch die royalen Hände diverser Damen, bis sie schließlich Elizabeth II. erreichte. Doch nicht nur die imposante Kopfbedeckung hatte eine bewegte Vergangenheit zu erzählen. Auch Camillas andere funkelnde Accessoires waren Zeugnisse einer langen königlichen Tradition. Ergänzt wurde das Ensemble nämlich durch eine Diamantkette und Ohrringe der verstorbenen Queen, ein rubinbesetztes Armband sowie Miniaturporträts von Charles und Elizabeth, die Camilla als Orden trug. Mit diesen Accessoires vereinte sie Tradition und Gegenwart zu einem wahrhaft majestätischen Statement.

Camillas imposanter Auftritt beim Staatsbankett strahlte Zuversicht aus, doch hinter den Kulissen gibt es weiterhin Anlass zur Sorge um ihre Gesundheit. Die 77-Jährige, die zuletzt einige Verpflichtungen absagen musste, kämpft laut Hello! nach wie vor mit den Folgen einer Lungenentzündung. Bereits im November hatte die Königin Termine gestrichen, und auch an Verpflichtungen im Rahmen des Staatsbesuchs des Emirs konnte sie nicht vollumfänglich teilnehmen. So verzichtete Camilla auf die feierliche Begrüßung auf der Horse Guards Parade und auf die geplante Kutschfahrt zurück zum Buckingham Palace – die Nachwirkungen der Atemwegsinfektion machten eine Teilnahme unmöglich. Trotz ihres eindrucksvollen Engagements bei öffentlichen Auftritten zeigt sich damit, dass selbst Königinnen mal eine Pause brauchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, Gemahlin von König Charles III.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige