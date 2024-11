So geht es Königin Camilla nach abgesagter Veranstaltung

Königin Camilla (77) musste in den vergangenen Wochen mehrere royale Auftritte aufgrund einer anhaltenden Brustinfektion absagen. Royal-Fans müssen sich aber scheinbar keine Sorgen um die Ehefrau von König Charles (76) machen. Eine Freundin der Königin verriet nun im Gespräch mit Daily Mail, dass sie "gut in Form" sei. Trotz ihrer Genesung hat sie allerdings immer noch mit einigen Symptomen zu kämpfen, die sie dazu zwangen, die königliche Varieté-Aufführung am 22. November sausen zu lassen. Laut der Insiderin, sagte Camilla das Event aber nur ab, da sie niemandem den Spaß durch ihren Husten verderben wollte. Laut einem Statement des Buckingham-Palasts vom vergangenen Freitag wurde Camilla von ihren Ärzten geraten, sich nach einer arbeitsreichen Woche "ausreichend zu erholen".

Camillas Ehemann scheint ihre Abwesenheit ganz schön zuzusetzen: Zu Besuch auf einem Food Festival anlässlich seines Geburtstages wirkte Charles laut dem Körpersprachen-Experten Darren Stanton, der sich gegenüber GB News äußerte, nervös und unsicher. Die 77-Jährige hatte die Veranstaltung ebenfalls aufgrund ihrer Erkrankung absagen müssen.

Auch sonst lief es in letzter Zeit nicht gut für das königliche Ehepaar: Camilla und Charles mussten sich von ihrer Hündin Beth verabschieden. Allerdings werden die beiden wohl nicht lange ohne einen flauschigen Begleiter leben – gegenüber den Moderatoren Amanda Holden (53) und Alan Carr (48) soll der Monarch verraten haben, dass sie sich bald wieder einen neuen Hund zulegen werden.

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Instagram / https://www.instagram.com/theroyalfamily/ König Charles III. mit Hündin Beth

