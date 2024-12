"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jenny überkommen die Gefühle

Jenny und Martin gaben sich in der vierten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort. Danach ging es für sie in die Flitterwochen nach Uruguay – wo ein verkürzter Reitausflug nun zu einem emotionalen Gespräch zwischen den Neu-Eheleuten führt. Das frühe Ende ihres gemeinsamen Erlebnisses sorgt bei der Krankenpflegerin für eine bedrückte Stimmung, die auch an Martin nicht vorbeigeht. Er merkt, dass sie das Gefühl hat, ihr würden "Steine in den Weg" gelegt werden. "Ich kann mit der Situation umgehen und ich fange dich dann auf. Ich mache das total gerne, weil ich möchte, dass es dir gut geht", erklärt er seiner frischgebackenen Ehefrau. Für den 46-Jährigen stehe an erster Stelle, Jenny wieder in eine "Komfortsituation" zu bringen. Aber dies löst viele Tränen bei ihr aus. "Es kommt einfach alles hoch aus der Vergangenheit, dass man das so nicht kennt und immer alleine kämpfen musste und nie jemand da war", erklärt sie den emotionalen Moment.

Neben dem verkürzten Ausflug hatte zuvor das regnerische Wetter zur Niedergeschlagenheit bei Jenny geführt. "Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, aber es verunsichert mich halt schon, wenn gefühlt eine Hürde nach der nächsten kommt, weil ich dann oft Selbstzweifel bekomme, dass das vielleicht irgendwie an mir liegt", gesteht sie. Das sieht der Elektrokonstrukteur ebenfalls – auch wenn die 39-Jährige zunächst versuchte, ihre Stimmung vor ihm zu verbergen. "Ich bin sehr optimistisch eingestellt, versuche immer das Positive zu sehen. Für mich ist es dann schwierig, mit der Situation umzugehen, weil ich muss dann eben ein bisschen zurückstecken, um Jenny ein Stück weit wieder aufzubauen", gibt Martin im Einzelinterview preis. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Problem, dem er sich nicht stellen möchte. Denn wie er betont, seien die zwei nun dafür da, einander in schlechten Zeiten zu unterstützen, was Jenny sehr erfreut. "Es gibt einen Menschen, der mich so nimmt, wie ich bin", schwärmt sie.

Bereits am Anfang schien es, als sei die gemeinsame Hochzeitsreise des Paares auf eine Art verflucht: Als Jenny und Martin in Folge fünf in die Flitterwochen starten wollten, erhielten sie die Nachricht, dass ihr erster Flug nach São Paulo, Brasilien, nicht stattfindet. "Der einzige Flug, der gecancelt wird, ist unserer. [...] Wir waren so voller Vorfreude und das war wie so ein Tiefschlag", verdeutlichte Martin, während sich seine Liebste ebenfalls total überrumpelt zeigte: "Wir wussten ja nicht, findet die Reise überhaupt noch statt? Wird jetzt alles abgesagt? Wie geht es weiter?" Sie versuchten aber trotzdem, sich nicht unterkriegen zu lassen – und machten es sich in einem Hotel in der Nähe mit ausreichend Snacks bequem.

