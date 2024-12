Keine Royal-Lady? Das ist Prinzessin Charlottes Traumberuf

Prinzessin Charlotte (9) hat ihren Traumberuf gefunden: Die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) möchte Krankenschwester werden. Diese überraschende Nachricht wurde von königlichen Insidern gegenüber New Idea bekannt gegeben. Laut des Berichts soll Charlotte ihren Wunsch in den vergangenen Monaten mehrfach geäußert haben. Die junge Prinzessin sei begeistert von der Arbeit im medizinischen Bereich und möchte selbst Menschen helfen.

Royal-Expertin Ingrid Seward ist überzeugt, dass die Krebserkrankung ihrer Mutter Kate einen großen Einfluss auf Charlottes Berufswunsch hatte. "Die Krebsdiagnose ihrer Mutter hat sie wahrscheinlich darin bestärkt, genauso sein zu wollen wie die wunderbaren Krankenschwestern, die sich um ihre Mutter gekümmert haben", erklärte Ingrid dem Magazin Marie Claire. Charlotte sei ein äußerst fürsorgliches Kind und habe bereits bei öffentlichen Auftritten gezeigt, wie sehr sie sich um andere kümmert. Ihre Eltern sollen sehr stolz auf ihre Tochter sein und unterstützen sie in ihren Plänen.

Die junge Prinzessin ist das zweite von drei Kindern des Paares und steht an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Mit ihren Brüdern George (11) – der eines Tages König sein wird – und Louis (6) verbringt sie viel Zeit und übernimmt oft die Rolle der verantwortungsbewussten Schwester. Die enge Bindung zu ihrer Mutter und ihre empathische Art lassen vermuten, dass sie in Zukunft eine besondere Rolle innerhalb der königlichen Familie spielen könnte. Die Royal-Expertin sieht in ihr bereits jetzt Parallelen zu ihrer Großmutter Prinzessin Diana (✝36), die für ihre Wohltätigkeit und Nähe zum Volk als "Prinzessin der Herzen" bekannt war.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Diana, Mai 1981

