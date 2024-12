Kevin Costner widmet Thanksgiving-Botschaft seinen Kindern

Für Kevin Costner (69) scheint das Thanksgiving-Wochenende ein voller Erfolg gewesen zu sein: Der Filmproduzent feierte den amerikanischen Feiertag wohl gemeinsam mit seinen Kindern. Auf Instagram teilt er nun ein Foto von sich und seinem Nachwuchs, wie sie alle zusammen am Strand posieren und glücklich in die Kamera grinsen. In der Mitte steht Kevin, um ihn herum seine Töchter Annie, Lily und Grace sowie seine Söhne Joe, Cayden und Hayes. Nur einer, Sohn Liam, scheint zu fehlen. "Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Thanksgiving mit den Menschen, die ihr am meisten liebt", schreibt der Drehbuchautor zu der Aufnahme und fügt hinzu: "Ganz oben auf meiner Liste von Dingen, für die ich dankbar bin, stehen die wirklich besonderen Erinnerungen, die ich dieses Jahr mit meinen Kindern machen durfte."

Neben dem Familienfoto fügt Kevin seinem Post noch ein paar weitere Aufnahmen von sich und seinen Kids hinzu. Ein Blick auf sein Social-Media-Profil zeigt, dass ein privater Beitrag wie dieser eine Seltenheit für den 69-Jährigen ist. Die Fans des Schauspielers sind aber begeistert von dem Einblick, den der Familienvater anlässlich des Feiertages gibt. "Schöne Familie, wundervoller Vater", schreibt ein Nutzer, während ein weiterer hinzufügt: "Ich habe dich immer dafür bewundert und respektiert, dass du so ein großartiger Familienmensch bist!"

Die sieben Kinder des einstigen "Yellowstone"-Stars stammen nicht aus einer einzigen Beziehung. Annie, Lily und Joe kommen aus seiner Ehe mit Cindy Silvia. Liam hat er mit seiner Ex-Partnerin Bridget Rooney, und die drei jüngsten Kinder – Cayden, Hayes und Grace – entstanden in seiner zweiten Ehe mit Christine Baumgartner (50). Heute sind seine Kids zwischen 40 und 14 Jahren alt. Ihr Dad ist seit vergangenem Jahr zwar offiziell wieder Single, um das Liebesleben des Hollywoodstars ranken sich aber trotzdem immer mal wieder eine Menge Gerüchte.

Getty Images Kevin Costner im November 2024

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

