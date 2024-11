Peinlich? Diese Szene fiel "Die Discounter"-Klara schwer

Seit dieser Woche steht die vierte und vorerst letzte Staffel von "Die Discounter" zum Streamen bereit. Klara Lange schlüpfte somit ein letztes Mal in die Rolle der Pina, die sie seit Folge eins verkörpert. Promiflash hat nachgehakt – gab es trotz aller Erfahrung Dinge, die der Schauspielerin am Set noch schwergefallen sind? "Meine Rolle hat sehr spezielle Hobbys, wie zum Beispiel Hobby Horsing", erzählt Klara und gibt zu, manchmal Probleme gehabt zu haben, beim Dreh nicht zu lachen. "Es gab eine Szene, in der ich auf einem Steckenpferd in einem Park herumgeritten bin", erinnert sich die Hamburgerin und erklärt: "Es war schwierig, da bei der Sache zu bleiben und zu verkörpern, dass das wirklich ein ernstes Hobby ist."

Wie es scheint, kommt der Spaß am Set nicht zu kurz. Am liebsten erinnere sich Klara an eine ganz bestimmte Szene. "Das ist auch eine der letzten Szenen der vierten Staffel", verrät sie im Gespräch mit Promiflash. Für diese Szene seien alle Darsteller noch einmal zusammen vor die Kamera getreten. "Das sind eigentlich immer die schönsten Momente", meint die 26-Jährige und gibt zu, dass es auch ganz schön emotional gewesen sei.

Die Fans der Mockumentary-Serie dürfen sich also auf einiges gefasst machen. Neben vielen Lachern und großen Gefühlen bietet die vierte Staffel auch jede Menge Starpower. Wie aus bisherigen Staffeln bekannt, besuchen auch dieses Mal jede Menge Promis den fiktiven Discounter "Feinkost Kolinski" in Hamburg. Mitspielen durften unter anderem Anke Engelke (58), Claudia Obert (63), Ski Aggu (27), Jan Böhmermann (43) und Olli Schulz (51).

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Der Cast von "Die Discounter" bei der Premiere der vierten Staffel, November 2024

