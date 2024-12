Nach Verlobung: Josh Allen steht wieder auf dem Platz

Josh Allen (28), der Star-Quarterback der Buffalo Bills, hat am Sonntagabend sein erstes Spiel nach der Verlobung mit der Schauspielerin Hailee Steinfeld (27) absolviert. Im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers zeigte der 28-Jährige eine beeindruckende Leistung und erklärte anschließend, dass er sich auf dem Spielfeld "befreit" gefühlt habe. "Es fühlte sich gut an, es fühlte sich frei an", sagte Josh laut TMZ lächelnd zu einem lokalen Reporter, als er nach seinem neuen Status als Hailees zukünftiger Ehemann gefragt wurde.

Während des 35:10-Sieges gegen die 49ers überzeugte Josh mit 13 von 17 erfolgreichen Pässen und erzielte dabei sowohl einen Pass-, einen Lauf- als auch einen Fang-Touchdown – und das alles im Schneetreiben! Solche Leistungen sind selten und zeigen, in welch ausgezeichneter Form sich der Quarterback befindet. Die Fans der Buffalo Bills hoffen nun, dass dieser Aufwind anhält und die Mannschaft in der laufenden Saison weiter nach vorne bringt.

Erst am Freitag hatten die baldigen Eheleute ihre Verlobung mit einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt gegeben, was bei Fans und Medien für großes Aufsehen sorgte. Das strahlende Paar erhielt zahlreiche Glückwünsche von Kolleginnen und Kollegen sowie von Fans weltweit. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte Hailee ein Foto vom Antrag. Dazu schrieb sie das Datum der Verlobung – den 22. November 2024.

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

