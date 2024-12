Prinzessin Sofia von Schweden posiert für das Vogue-Cover

Anlässlich ihres runden Geburtstags am 6. Dezember glänzt Prinzessin Sofia (39) von Schweden auf dem Cover der Vogue. In einem traumhaften blauen Abendkleid mit langer Schleppe schaut die Royal in die Kamera und bringt ihre Fans zum Schwärmen. Auf Instagram kommentieren sie das Foto der Familienmutter unter anderem mit den liebevollen Worten "Du bist ein wahr gewordener Traum" oder "Wie wunderschön!" Neben der Aufnahme in der tiefblauen Robe posiert die Prinzessin außerdem in einem unkonventionellen Glitzerpaillettenkleid und in traditioneller Tracht.

Aber nicht nur Sofia begeistert mit mehreren Bildern: Auch ihre Familie ist mit von der Partie. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto strahlt die Vierfachmama in spe gemeinsam mit Ehemann Prinz Carl Philip (45) und ihren drei Söhnen Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3). Zwar ist auf dem Schnappschuss noch kein Babybauch zu erkennen, während des Interviews mit dem Magazin verriet Sofia jedoch, dass ihr viertes Kind schon auf dem Weg ist. "Ich werde hochschwanger sein, eine große Geburtstagsparty muss daher ein bisschen warten", lachte die Prinzessin, die sich vermutlich in ihrem ersten Trimester befand. Zudem betonte Sofia, dass sie zwar mit ihren drei Kindern vollkommen zufrieden ist, ihr vierter Nachwuchs aber ein "Bonus" für ihre Familie sei.

Sofia und Carl Philip lernten sich 2010 kennen und heirateten fünf Jahre später in einer romantischen Zeremonie in Stockholm. 2016 wurde das Ehepaar durch die Geburt seines ältesten Sohnes Alexander erstmals Eltern, ein Jahr später folgte Gabriel und vor rund drei Jahren erblickte dann Julian das Licht der Welt. Im Frühjahr 2025 soll ihr vierter Nachwuchs hinzukommen. Vor ihrer Zeit als Prinzessin war Sofia als Model und TV-Persönlichkeit bekannt. Heute engagiert sie sich für verschiedene wohltätige Zwecke, insbesondere im Bereich Kinder und Jugendliche.

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian

