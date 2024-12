So anstrengend war "Das Sommerhaus der Stars" für Jil Rock

Jil Rock hat durch DSDS schon Fernseherfahrung gesammelt, doch Das Sommerhaus der Stars war für sie das erste Mal in einer waschechten Realityshow. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Verlobte von Oliver Sanne (38) nun, wie die Promi-WG in Bocholt für sie war. "Ich kannte es aus Erzählungen. Als ich dann selbst mittendrin war, war das für mich wie ein Escape-Room. Wie eine dauerhafte Challenge, die nicht aufgehört hat", erklärt die Sängerin. Das sei einerseits anstrengend gewesen, doch auf der anderen Seite habe es ihr sehr viel Spaß gemacht.

Durch ihren Partner Oliver hatte die Beauty schon vor den Dreharbeiten einen Einblick in die Reality-TV-Welt. Nach ihrer eigenen Erfahrung hat sie nun aber ein noch besseres Bild. Im Promiflash-Interview berichtet die Gesundheitsmanagerin: "Ich kann auch wirklich die Leute verstehen, die in viele verschiedene Formate gehen, weil es halt auch echt Bock macht, so viele Menschen kennenzulernen." Außerdem habe sie es genossen, einmal komplett von der Außenwelt und ihrem Smartphone abgeschnitten zu sein.

Oliver und Jil mussten das Sommerhaus kurz vor dem Halbfinale verlassen. Der einstige Bachelor und die 32-Jährige verloren ein entscheidendes Spiel gegen Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser. "Wir waren natürlich bitter enttäuscht und hätten uns ein anderes Spiel gewünscht. Die Auswahl des Spiels hat viele Fragen aufgeworfen, aber am Ende des Tages hat es nun mal so kommen sollen", machte das Pärchen kurz darauf gegenüber Promiflash deutlich und fügte hinzu: "Dennoch halten wir uns für das beste Paar im Haus und sind stolz, zusammen so harmonisch zu sein!"

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne

RTL Theresia Fischer und ihr Freund Stefan in "Das Sommerhaus der Stars" 2024

