Sommerhaus-Reunion: Deshalb platze Jil wegen Rafi der Kragen

Jil Rock und ihr Partner Oliver Sanne (38) kämpften in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars um das Preisgeld von 50.000 Euro – scheiterten allerdings. Mit ihrer Art konnten der Ex-Bachelor und seine Verlobte allerdings die Fans von sich überzeugen. Beim Wiedersehen der TV-Show platzte Jil dann überraschenderweise der Kragen, und zwar wegen ihres Mitstreiters Rafi Rachek (34). "In der Wiedersehenshow hat mich Rafi einfach so aufgeregt und wenn er dann noch anfängt, Olli zu beleidigen und anzumachen, da platze ich dann einfach. Dieser Mensch ist in meinen Augen einfach so respektlos", wettert sie im Promiflash-Interview.

Das Kuriose? Eigentlich hielten Jil und Rafi nach den Dreharbeiten Kontakt zueinander. "Nach der Aufzeichnung vom Sommerhaus hatte ich sogar Kontakt zu Rafi. Deswegen habe ich das noch viel weniger verstanden, dass er so auf Angriff ist. Aber das ist jetzt auch vorbei", stellt Jil klar. Dennoch gibt es das eine oder andere Paar, mit dem sich Jil und Oliver weiterhin gut verstehen. "Mit Alessia (22) und Can haben wir noch Kontakt, genauso mit Umut (27) und Emma (23), Gloria (32) und Micha (33) und Vanessa und Raul (37)", zählt der Reality-TV-Neuling im Gespräch mit Promiflash auf.

Oliver und Jil mussten das Sommerhaus in Bocholt zwar ohne das Preisgeld verlassen, konnten aber einiges für sich als Paar mitnehmen. "Wir konnten für uns mitnehmen, dass wir ein wunderbares, loyales, respektvolles, sympathisches Paar sind und dass Reality-TV nicht immer unter der Gürtellinie stattfinden muss", resümierten sie in einem vorherigen Promiflash-Interview. Die beiden gehen bereits seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben und verlobten sich 2020 im TV.

RTL Jil Rock bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen" 2024

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne

