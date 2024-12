Staatsanwaltschaft soll nach Jimi Blue Ochsenknecht suchen

Jimi Blue Ochsenknecht (32) hat Ärger am Hals. Nach Informationen von Bild befindet sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) im Konflikt mit dem Gesetz. Demnach soll die Staatsanwaltschaft Innsbruck nach dem Sänger suchen. Der Hintergrund dieser Neuigkeit sei eine nicht bezahlte Rechnung, die der Familienvater bei einem Hotel in Tirol hinterließ. In dem Luxushotel verbrachte er seinen 30. Geburtstag und feierte mit mehreren Freunden. Die knapp 14.000 Euro, die er dabei ausgab, habe der Schauspieler nie bezahlt. Als die Besitzer der Unterkunft die strittige Summe vor Gericht einklagten, wurde ihnen recht gegeben. Dass die österreichischen Behörden nun nach dem Promi-Spross fahnden, wurde von offizieller Seite bisher nicht bestätigt, allerdings behauptet die Tageszeitung, das Aktenzeichen des Vorgangs zu kennen.

Ein Problem der Staatsanwaltschaft scheint zu sein, dass Jimi momentan in Mailand wohnt. Der Musiker verkündete seinen Umzug vor wenigen Wochen und gab an, damit einen Schritt für seinen Seelenfrieden zu gehen. Gegenüber dem Blatt versichert der 32-Jährige nun, dass er auch an seinem neuen Wohnort für die Behörden verfügbar sei und sich alsbald bei ihnen melden wolle. Außerdem gibt er zu, dass er einige Dinge "definitiv klären" wolle.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Negativschlagzeilen über den "Die Wilden Kerle"-Star. Neben einem Streit mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und strittigen Aussagen über ihre gemeinsame Tochter sorgte auch der Zoff mit seiner Familie immer wieder für Aufsehen. Zu Gast im "Hoppe Hoppe Scheitern"-Podcast stimmte seine Mutter Natascha Ochsenknecht (60) im Frühjahr allerdings versöhnliche Töne an. "Irgendwann wird der Tag kommen, an dem sich dann vielleicht wieder ein Schalter umlegt, und dann ist er wieder der Alte. [...] Ich glaube an das Gute und der Tag wird kommen, da steht Jimi wieder da", hoffte das ehemalige Model.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

