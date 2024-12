"The Biggest Loser"-Star Mareike Schneider ist schwanger

Süße Neuigkeiten von der ehemaligen The Biggest Loser-Trainerin Mareike Schneider (38): Sie und ihr Partner erwarten ihr zweites Kind. "Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten", bestätigt Mareike in einer Pressemitteilung gegenüber Promiflash. Ihre Fans will sie auch diesmal Einblicke in ihre Schwangerschaft gewähren: "Es wird eine spannende Zeit, und ich kann es kaum erwarten, diese besonderen Momente mit euch zu teilen!" Im Netz postet die Influencerin zudem ein erstes Ultraschallbild und blickt dabei strahlend in die Kamera.

Erst vergangenes Jahr durfte sich Mareike über die Geburt ihres ersten Kindes freuen: Am 12. Dezember wurden sie und ihr Partner Eltern einer Tochter. "Ihr habt alle so mitgefiebert. Unser Mädchen ist gestern Abend auf die Welt gekommen", freute sich die Content Creatorin damals in ihrer Instagram-Story.

Mareike ist seit über 15 Jahren als Personaltrainerin tätig. Von 2015 bis 2019 stand sie für die beliebte TV-Show "The Biggest Looser" als Fitnesscoach vor der Kamera. Auch als Model war sie bereits tätig: 2018 ließ Mareike die Hüllen für den Playboy fallen und schaffte es sogar auf das Titelbild des Männermagazins.

Promiflash Mareike Schneider mit ihrem Baby

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Influencerin

