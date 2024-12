Andreas Gabalier versteigert seine Lederhose für guten Zweck

Andreas Gabalier (40) hat eine überraschende Entscheidung getroffen: Der Volks-Rock'n'Roller trennt sich laut Schlager.de von einer seiner berühmtesten Lederhosen. Am 15. November 2024 signierte Andreas das ikonische Kleidungsstück live vor Publikum während der "Licht ins Dunkel"-Gala in Wien. Die Lederhose, die ihn auf zahlreichen Konzerten begleitet hat, wird nun versteigert – und der gesamte Erlös kommt der österreichischen Hilfsaktion zugute. Fans haben bis zum 15. Dezember 2024 um 10 Uhr die Chance, dieses einzigartige Stück zu erwerben und dabei etwas Gutes zu tun.

Die kurze Lederhose ist für Andreas mehr als nur ein Bühnenoutfit: Sie ist ein Symbol seiner Verbundenheit zur Heimat und zur Tradition. Sie war sein treuer Begleiter auf seinen Tourneen in den Jahren 2023 und 2024 und wurde unter anderem bei der legendären "Starnacht am Wörthersee 2024" getragen – ein unvergessliches Highlight für ihn und seine Fans. Der Startpreis der Versteigerung lag bei 360 Euro, doch die Begeisterung der Fans ist groß: Bereits jetzt steht das Höchstgebot bei beeindruckenden 3.000 Euro. Die Auktion wird über das österreichische Auktionshaus Aurena durchgeführt, und die Resonanz ist überwältigend.

Seit Beginn seiner Karriere ist Andreas für seine markanten Bühnenoutfits bekannt, zu denen die Lederhose einfach dazugehört. Die Entscheidung, sich von diesem besonderen Stück zu trennen, fiel dem glücklichen Single sicher nicht leicht. Doch das soziale Engagement liegt ihm am Herzen, und mit seiner Unterstützung von "Licht ins Dunkel" möchte er einen Beitrag leisten, um Menschen in Not zu helfen. Für seine Fans bietet sich damit nicht nur die Gelegenheit, ein Stück Musikgeschichte zu erwerben, sondern auch die Chance, dem Sänger näherzukommen und gleichzeitig Gutes zu tun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier, Volksmusiksänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Anzeige Anzeige