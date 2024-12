Auch dieser Promi soll ins Dschungelcamp 2025 ziehen

Nicht mehr lange und es heißt wieder "Tag eins im Dschungelcamp"! In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche heftig, welche Stars sich Anfang des kommenden Jahres dem Abenteuer im australischen Dickicht stellen. Nun will Bild den nächsten Star wissen. Angeblich soll Edith Stehfest sich trauen und schon bald ihre Koffer für die Wildnis packen. Die Musikerin bewies bereits im vergangenen Jahr zusammen mit ihrem Mann Eric Stehfest (35) im Sommerhaus der Stars, was sie bei schweren Prüfungen drauf hat.

Mit Ediths möglichem Einzug ins Dschungelcamp würde sich der Kreis wieder schließen. Denn 2022 nahm auch ihr Gatte an dem gefeierten Reality-Format teil. Der GZSZ-Star kämpfte damals unter anderem gegen Filip Pavlovic (30), Harald Glööckler (59) und Tina Ruland (58) um die begehrte Dschungelkrone. Am Ende musste sich Eric nur seinem Kumpel Filip geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Und das, obwohl er im Camp für mächtig Ärger sorgte.

In den vergangenen Tagen kamen einige prominente Namen auf, die möglicherweise 2025 im Dschungel landen. Zuletzt hieß es, dass auch Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan (33) mit von der Partie sein wird. Zudem gibt es auch Gerüchte um Einzüge von Lilly Becker (48), Yeliz Koc (31) und Timur Ülker (35). Offiziell bestätigt sind die Teilnehmer bisher noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Dylan im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige