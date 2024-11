So verbringen Brad Pitt und Ines de Ramon Thanksgiving

Hollywoodstar Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon (31) planen, Thanksgiving ganz entspannt und gemeinsam mit ihren Liebsten zu verbringen – das verriet kürzlich ein Insider gegenüber People. Offenbar will das glückliche Paar an den Feiertagen "gemütlich mit den Familien" zusammen sein und, da Brad und Ines beide sehr gerne kochen, das Essen für alle Familienmitglieder selbst zubereiten.

Erst vor Kurzem wurden Brad und Ines gemeinsam auf der Geburtstagsfeier von Leonardo DiCaprio (50) in Los Angeles gesehen. Ein Beobachter berichtete gegenüber dem gleichen Magazin, dass Brad "in großartiger Stimmung" und sehr gesellig gewesen sei und jeden begrüßt habe. "Er und Ines kamen zusammen an, aber jeder ging seiner Wege", erklärte die Quelle. Ihre Beziehung soll "für die Ewigkeit" sein, außerdem würden die beiden sich stets gegenseitig unterstützen.

Brad und Ines wurden erstmals im November 2022 bei einem Konzert von Bono (64) zusammen gesehen. Damals verriet ein Freund von Ines, dass sie sich über gemeinsame Bekannte kennengelernt hätten und bereits seit einigen Monaten zusammen seien. Im Februar dieses Jahres sollen sie sogar zusammengezogen sein. Ines ist Schmuckdesignerin und arbeitet für Anita Ko Jewelry. Brad schätzt die gemeinsame Zeit mit ihr sehr, besonders da sie beide gerne reisen und sich gegenseitig auch karrieretechnisch unterstützen. Kürzlich begleitete Ines Brad zum Filmfestival in Venedig, wo der Schauspieler seinen neuesten Film "Wolfs" promotete.

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

