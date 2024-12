Paulina Ljubas erbricht sich bei "Germany Shore" ins Bett

Die vierte Staffel Germany Shore ist in vollem Gange. Wöchentlich können die Zuschauer die Bewohner von Deutschlands wohl wildester Party-WG beim Flirten, Feiern und dem ein oder anderen Exzess beobachten. Mit Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (27) ist das erste Mal ein Pärchen mit dabei. Auch wenn wilde Knutschereien mit anderen Kandidaten bei ihnen wegfallen – Party machen können sie trotzdem. In Folge drei scheint Paulina aber ein bisschen zu tief ins Glas geschaut zu haben. Anstatt mit ihrem Liebsten im Bett der Private-Suite landet sie erst einmal auf der Toilette – und muss sich übergeben. Am nächsten Morgen wartet dann ein böses Erwachen auf den Realitystar. "Das ist so ekelhaft, ich habe einfach ins Bett gekotzt", stellt Paulina schockiert fest. Das Videomaterial der Nacht beweist ihre Übeltat.

"Ich hab doch lange nicht mehr getrunken. Ich bin doch jetzt Hausfrau in Nizza", versucht sie sich im Spaß zu erklären. Mitleid kann die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit von ihrem Liebsten wohl nicht erwarten. "Ich nenne Paulina ab jetzt Vomex", lacht der Franzose und erzählt die Story belustigt den anderen Kandidaten. Aber auch Paulina scheint die ganze Aktion nicht ganz so eng zu sehen. "Es wäre doch nicht Shore, wenn nicht mindestens einer ins Bett kotzt. Und das habe ich jetzt direkt an Tag drei abgehakt", erklärt sie.

Schon nach wenigen Folgen haben die Kandidaten der Reality-Show klargemacht: Der Trailer hat nicht zu viel versprochen. "Es hat einfach nur nach Sex gerochen", fasste Tommy einige Situationen in der Villa darin passend zusammen. Es wird nicht nur gefeiert, bis der Arzt kommt, auch sexuell scheinen viele ihre Hemmungen zu Hause gelassen haben. Dass nicht jeder Bewohner single ist, scheint dabei keine Rolle zu spielen. In mehreren Sequenzen des Vorabmaterials wurde unter anderen Walentina Doronina (24) vertraut mit Calvin Steiner gezeigt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch mit Can Kaplan verlobt war.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Joyn / Richard Hübner "Reality Backpackers"-Kandidat Tommy Pedroni

