Paulina Ljubas verrät: Walentina ging in Show zweimal fremd

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, nach denen Walentina Doronina (24) ihren ehemaligen Freund Can Kaplan bei der Reality-TV-Show Germany Shore betrogen haben soll. Auch Can beschuldigte seine Ex, untreu gewesen zu sein. Walentina behauptet jedoch, dass sie vor ihrem Seitensprung die Beziehung beendet habe und es deshalb kein Betrug gewesen sei. Nun meldete sich Paulina Ljubas (27) zu Wort, die bei "Germany Shore" das Geschehen angeblich live miterlebt hat. In einem Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" verriet sie: "Ich war hautnah dabei, wie zweimal fremdgegangen wurde."

Später wurde die 27-Jährige noch deutlicher und benannte konkret die betrügende Person: "Beide Männer, mit denen Walentina fremdgegangen ist, waren blond." Damit spielte sie auf die Vorliebe der Influencerin an, die hauptsächlich blonde Männer datet. Auch im offiziellen Trailer der Show wird auf Walentinas Untreue angespielt. Man sieht, wie die Blondine Männern in wilden Szenen ziemlich nahekommen, woraufhin Paulina ungläubig in einem Einzelinterview erinnert: "Die Frau ist verlobt!"

Walentina soll die geplatzte Verlobung mit Can gut verkraftet haben, mittlerweile ist sie nämlich schon in der nächsten Beziehung. Die Reality-TV-Bekanntheit datet den Fitnessstudioinhaber Kevin Saszik und teilt fleißig Pärchenbilder der beiden. Während Can sich erst unbeeindruckt davon zeigte, wie schnell seine Verflossene die Trennung verarbeitet zu haben scheint, zieht er jetzt auf seinem Instagram-Profil andere Saiten auf: Dort will der Unternehmer die Wahrheit über seine Ex erzählen und bedankt sich bei den "Germany Shore"-Kandidaten, die Walentinas Verhalten vor Ort kritisiert haben sollen. Unter seinem Statement schreibt er: "Danke an Tommy Pedroni (29), Paulina Ljubas und Oguzhan Gencel, die den Mund aufgemacht haben. Leider hat es nichts bewirkt."

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Kevin Saszik und Walentina Doronina

