Haben Romina Palm und Christian Wolf schon einen Babynamen?

Welchen Namen wird das Baby des Influencer-Paares Romina Palm (25) und Christian Wolf einmal tragen? In ihrer Instagram-Story deutet die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin jetzt an, dass sie zumindest schon einen Jungennamen ins Auge gefasst hat. "Ich würde ganz leise, aber stolz behaupten, dass wir einen gefunden haben. Stand jetzt. In den bin ich total verliebt – wirklich sehr", schwärmt das Model und fügt hinzu: "Und Christian freundet sich auch immer mehr damit an." Sollten sie eine Tochter bekommen, stehe der Name aber noch nicht fest.

Zudem gibt Romina ihrer Community auch einen Hinweis, in welche Richtung es mit dem Namen gehen könnte. Die Mama in spe verrät, an welchen anderen Namen sie in der Vergangenheit bereits Gefallen gefunden hat. "Am Anfang fand ich ganz, ganz toll: Karlo, Alfred (Alfie), Leopold, Atlas...", zählt sie auf der Social-Media-Plattform auf. Was Christian zu diesen Ideen gesagt hat, behält Romina allerdings für sich.

Dass die beiden ein Kind erwarten, verrieten Romina und Christian Anfang November mit einem rührenden Posting in den sozialen Medien. Das Influencer-Paar veröffentlichte mehrere Fotos, auf denen Rominas Babybauch bereits deutlich zu erkennen ist. Dazu schrieben die beiden voller Freude: "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem voller Freude über dieses kleine Wunder."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2024

Anzeige Anzeige