Sind Hailee Steinfeld und Taylor Swift noch befreundet?

Popstar Taylor Swift (34) und Hailee Steinfeld (27) verbindet seit mehr als einem Jahrzehnt eine besondere Freundschaft. Nach ihrem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 2013 hatte Taylor die Schauspielerin mit einem Auftritt in ihrem Musikvideo zu "Bad Blood" zu einem Teil ihrer berühmten Clique gemacht. In einem Interview mit USA Today im Jahr 2015 berichtete Hailee von besagter Einladung: "Taylor rief mich an und sagte: 'Ich schicke dir das Konzept, das wird alles erklären. Es werden drei von euch sein!' Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich vertraute ihr und wusste, dass es großartig werden würde."

Trotz ihrer Freundschaft sind die beiden in den letzten Jahren eher selten gemeinsam gesehen worden. Diesbezüglich äußerte Hailee im Jahr 2015 gegenüber Seventeen: "Ich glaube, die Leute denken, wir verbringen viel mehr Zeit zusammen, als wir tatsächlich tun." Dennoch machte sie 2023 gegenüber People deutlich, dass sie nach wie vor ein großer Fan von Taylor sei: "Ich jage buchstäblich den Terminen ihrer 'Eras'-Tour hinterher, um herauszufinden, wann ich es [auf ein Konzert] schaffen kann."

Taylor und Hailee verbindet eine Vielzahl glamouröser Erinnerungen: 2015 war die Schauspielerin zum Beispiel bei Taylors "1989"-Tour dabei, bei der die Sängerin neben Hailee auch andere Freundinnen wie Lena Dunham (38) oder Gigi Hadid (29) auf die Bühne holte. Ob Taylor und Hailee auch heute noch regelmäßig Zeit miteinander verbringen, bleibt ungewiss, doch der gegenseitige Respekt und die Bewunderung füreinander scheinen ungebrochen.

Getty Images Taylor Swift und Heilee Steinfeld auf einer Golden Globes Aftershow Party, 2014

Getty Images Hailee Steinfeld, Cara Delevingne, Selena Gomez und Taylor Swift bei den MVT VMAs 2015

