Spielt Rita Ora eine Schurkenrolle in neuem Marvel-Film?

Die Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (34) hat sich angeblich eine Rolle in einem kommenden Marvel-Film gesichert. Ein Insider plaudert jetzt gegenüber The Sun aus, dass die 34-Jährige bei den British Fashion Awards verraten habe, dass sie als Bösewichtin in einem neuen Projekt mitwirken wird. "Rita war wie ein Bösewicht aus einem Marvel-Film gekleidet, und als jemand sie darauf ansprach, verriet sie, dass sie eine Rolle in einem neuen Marvel-Film ergattert hat", behauptet der Informant und fügt hinzu: "Sie bestätigte, dass sie die Rolle eines Bösewichts bekommen hat und dass sie sich sehr darauf freut, mitzumachen." Rita äußerte sich bislang aber noch nicht persönlich zu diesen Gerüchten.

In der Vergangenheit hat die Sängerin aber schon des Öfteren den Schritt aus dem Tonstudio vor die Kamera gewagt. Unter anderem stand die "Your Song"-Interpretin schon für zwei Filme der Shades of Grey-Reihe neben Jamie Dornan (42) und Dakota Johnson (35) am Set. Doch damit nicht genug! In diesem Jahr schlüpfte sie für "Descendants: The Rise of Red" in die Rolle der Herzkönigin – also der Antagonistin aus "Alice im Wunderland".

Neben ihrer Arbeit als Sängerin und Schauspielerin genießt Rita auch ihr Privatleben in vollen Zügen. Sie geht seit einigen Jahren Hand in Hand mit dem Regisseur Taika Waititi (49) durchs Leben. Im September schwärmte sie gegenüber E! News von der Ehe mit ihrem Liebsten. "Wir inspirieren einander", betonte Rita und erklärte zudem: "Mit mir aus der Musik und ihm als Autor, Regisseur und Filmemacher ist unser Zuhause voller Ideen."

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards im November 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs, 2024

