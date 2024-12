Taylor Swift dankt Fans für Top-Platz bei Apple Music Replay

Anlässlich ihrer Spitzenplatzierung bei Apple Music Replay 2024 richtet Taylor Swift (34) persönliche Worte an ihre Fans. "Ahhhhhh danke, dass ihr meine Musik und TTPD so viel hört! Ihr, die Fans, habt 'The Tortured Poets Department' zum meistgestreamten Album des Jahres auf Apple Music gemacht! Ihr habt mir auch den meistgestreamten Künstlerplatz gesichert", schrieb Taylor begeistert in einer Story auf Instagram. Mit dieser Nachricht zeigt sie einmal mehr, wie wichtig ihr ihre treue Fangemeinde ist. Taylor belegte Medienberichten zufolge bei Apple Music außerdem Platz 1 der Top-Songwriter-Charts.

Mit ihrem neuesten Album "The Tortured Poets Department: The Anthology" dominiert sie die Charts weltweit. Auf Amazon Music wurde sie zur globalen Top-Künstlerin ernannt, ihr Album erreichte dort ebenfalls den ersten Platz in der Jahreszusammenfassung. Zwar ging der Titel des beliebtesten Songs an Benson Boone für "Beautiful Things", doch Taylors Hit "Cruel Summer" aus ihrem 2019er-Album "Lover" erreichte bei Apple Music den fünften Platz der meistgespielten Songs.

Privat scheint die Künstlerin ebenso auf einer Erfolgswelle zu reiten. Zwischen den Etappen ihrer rekordbrechenden Eras Tour wurde sie häufig bei den Spielen der Kansas City Chiefs an der Seite ihres Freundes Travis Kelce (35) gesehen. Die Tour, die sie durch fünf Kontinente führte und im März 2023 begann, neigt sich nun dem Ende zu. Am 8. Dezember spielt Taylor das Abschlusskonzert in Vancouver. Danach will sie sich erst einmal Zeit für ihren Freund nehmen.

Getty Images Taylor Swift im September 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

