UK-Star Arabella Chi zeigt ihren Babybauch in sexy Dessous

Arabella Chi fühlt sich in ihrem Körper sichtlich wohl. Vor wenigen Tagen gab die britische Love Island-Bekanntheit preis, dass sie und ihr Partner Billy Henty Nachwuchs erwarten. Nun zeigt sie in ihrem neuesten Instagram-Video ihren wachsenden Babybauch – und das in sexy Dessous! Arabella posiert in einem schwarzen Balconette-BH und einem passenden Tanga. Für das gewisse Etwas wirft sie sich einen gleichfarbigen Morgenmantel aus Seide um. Zu dem Clip schreibt sie: "Das Leben hat eine ganz neue Bedeutung bekommen, jetzt wo ich dich wachsen sehe."

Damit spielt Arabella auf ihre Schwangerschaft an, die sie vor wenigen Tagen stolz im Netz verkündete. "Träume werden wahr... Baby Henty kommt im Mai 2025. Du erfüllst jetzt schon unsere Herzen, und wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb die 33-Jährige zu einem Video, in dem ihr Partner seine Hände auf ihren Bauch legt.

Arabella und Billy gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung wurde allerdings erst vor wenigen Monaten publik. Die Influencerin soll aber schnell bemerkt haben, dass Billy ihr Traummann ist, mit dem sie sich etwas aufbauen kann. "Arabella hat immer betont, dass sie den Richtigen finden möchte, und es scheint, als könnte Billy dieser Mann sein. Er ist klug, gutaussehend und führt einen Lebensstil, den sie liebt", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Instagram / arabellachi Arabella Chi, UK-"Love Island"-Star

Instagram / arabellachi Arabella Chi im Dezember 2024

