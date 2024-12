Angelina Jolie stellt nur einen Preis ihrer Kids im Haus auf

Angelina Jolie (49) hat kürzlich in einem Interview verraten, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Stars keine Preise in ihrem Haus zur Schau stellt. Der einzige "Preis", den die sechsfache Mama aufgestellt hat, ist eine von ihren Kindern selbst gemachte, leicht beschädigte Statue. Diese bastelten sie, als Angelina bei einer Preisverleihung leer ausging. Diese süße Geschichte erzählte die "Maria"-Darstellerin gegenüber Access Hollywood, nachdem sie mit dem "Performer Tribute" bei den Gotham Awards 2024 geehrt wurde. In ihrer Rede ehrte sie zudem ihre verstorbene Mutter.

Angelina verriet außerdem, dass sie sich nicht nur ihre eigenen Auszeichnungen ungern anschaut. Im Gespräch mit FOX 5 DC erzählte sie, dass sie ihre alten Filme nicht gerne sieht. Überraschenderweise haben jedoch einige ihrer Kinder begonnen, ihre frühen Werke zu entdecken und erinnern sie damit an vergangene Zeiten. Obwohl sie in ihrer Karriere bereits einen Oscar, drei Golden Globe Awards und einen Tony Award gewonnen hat, scheinen es gerade diese kleinen Gesten ihrer Familie zu sein, die ihr am meisten bedeuten.

Trotz ihres Erfolgs legt Angelina großen Wert auf ein privates Leben für ihre Familie. In einem Interview mit Good Morning America betonte Angelina auch, dass ihre Kinder es vorziehen, nicht im Rampenlicht zu stehen und ergänzte: "Sie wurden nicht mit Privatsphäre geboren, richtig? Ich hoffe also, dass sie diese haben können, wenn sie alt werden." Ihre Kinder Shiloh (18), die Zwillinge Vivienne (16) und Knox (16) sowie Maddox (23), Pax (21) und Zahara (19) betrachten die Privatsphäre als äußerst wertvoll. Insbesondere Shiloh sei besonders zurückhaltend, verriet Angelina.

Getty Images Angelina Jolie mit fünf von ihren sechs Kindern im Oktober 2021

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

