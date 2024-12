Dieses "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar gilt als Favorit

Insgesamt sechs Paare gingen in den vergangenen Wochen bei Hochzeit auf den ersten Blick den Bund der Ehe ein. Und wie sich jetzt herausstellt, überzeugte ein Match dabei besonders: Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 5. Dezember 2024, 14:00 Uhr] geht hervor, dass Francisca und Kevin als das Traumpaar der elften Staffel gelten! Von 564 Teilnehmern stimmten 171 (30,3 Prozent) dafür, dass die Kindertagesstättenleiterin und der Projektmanager am besten zueinanderpassen.

Den zweiten Platz belegen Toni und Pia, die als erstes Paar vor den Traualtar traten. Wie die Abstimmung zeigt, finden 112 Leser (19,9 Prozent), dass der 31-Jährige und die Kauffrau im Gesundheitswesen das schönste Paar abgeben. Dagegen stimmten 96 Teilnehmer – also 17,0 Prozent – für Jenny und Martin, die damit an dritter Stelle landen. Auf den letzten drei Plätze finden sich Michelle und Fabian mit 80 Stimmen (14,2 Prozent), Christian und Emma mit 62 (11,0 Prozent) sowie Marco und Desiree mit 43 Stimmen (7,6 Prozent).

Bezüglich der Zuschauermeinung scheint sich in den vergangenen Folgen also etwas getan zu haben. Aus der vorherigen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. November 2024, 11:00 Uhr] gingen nämlich Christian und Emma als Sieger hervor. Von 465 Teilnehmern zogen sie 203 in ihren Bann – dieses Mal befinden sie sich auf dem fünften Platz. Wie sich die Beziehungen der sechs Paare entwickeln und wer tatsächlich gemeinsam aus dem Sozialexperiment herausgeht, wird sich in den kommenden Wochen noch zeigen – es bleibt aber auf jeden Fall spannend.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober immer montags 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Toni und Pia 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Anzeige Anzeige