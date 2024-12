"Nosferatu": Das kam für Aaron Taylor-Johnson nicht infrage

Am Montag feierte der neue Horrorfilm "Nosferatu" in Berlin seine Weltpremiere. Promiflash durfte dabei sein und die Stars des Gruselstreifens standen am Mikrofon Rede und Antwort. So musste Hauptdarsteller Bill Skarsgård (34) beispielsweise in ein Ganzkörperkostüm schlüpfen – für seinen Co-Star Aaron Taylor-Johnson (34) wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. "Ich meine, er [Bill] ist sehr groß. Er hatte ein Kostüm, dass von Kopf bis Fuß ging. Ich könnte mir das nicht vorstellen, das muss ein sehr unangenehmes Gefühl sein, dieses Kostüm jeden Tag drei Monaten lang zu tragen." Dass Bill den Look dennoch trug, davor habe sein Kollege großen Respekt.

Im Januar dürfen sich die deutschen Fans dann endlich bei "Nosferatu" gruseln. Dass der Streifen seine Weltpremiere feierte, stimmte Aaron schon mal sehr glücklich. Doch der Brite machte auch deutlich, dass die Dreharbeiten ein pures Abenteuer gewesen seien – und vielleicht auch ein wenig unheimlich. "Ich freue mich so. Ich meine, es war eine beängstigende Erfahrung, aber auch ein großartige. Wenn ihr ins Kino gehen wollt und ein paar Stunden abtauchen wollt, dann ist dies der perfekte Film dafür", berichtete Aaron gegenüber Promiflash.

In "Nosferatu" schlüpft Lily-Rose Depp (25) in die Rolle der Ellen Hutter, während Nicholas Hoult (34) ihren Ehemann spielt. Ellen wird in dem Grusel-Spektakel von einem Monster, welches von Bill verkörpert wird, heimsucht. Auch Emma Corrins Figur muss sich mit dem Monster auseinandersetzen. Doch ein Vampirjäger alias Willem Dafoe (69) versucht die Kreatur mit allen Mitteln einzufangen. Ob ihm dies gelingen wird, erfahren die deutschen Fans in wenigen Wochen. In den USA kann "Nosferatu" bereits geschaut werden.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im November 2024

Collage: Getty Images Collage: Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Robert Eggers, Bill Skarsgård, Willem Dafoe und Nicholas Hoult

