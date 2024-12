So extravagant empfangen die britischen Royals ihre Gäste

Die Royals um König Charles (76) und Königin Camilla (77) durften Anfang Dezember den Emir von Katar und dessen Frau in London begrüßen. Ein Staatsbesuch, der opulenter nicht hätte sein können. Das Oberhaupt des Wüstenstaats wurde nicht nur mit einer Parade der Horse Guards empfangen, sondern durfte sich auch über eine Fahrt in einer der funkelnden Kutschen des Königs freuen. Richtig in Schale geworfen hat sich die britische Königsfamilie dann zum Staatsbankett – besonders Camilla überzeugte an dem Abend mit ihrer bedeutsamen Schmuckauswahl.

Anzeige Anzeige