Trotz Millionenangebot: Cardi B will noch nicht auf Tour

Hat Cardi B (32) Geldprobleme? Von wegen. Dass die Rapperin für den luxuriösen Lifestyle von sich und ihren Kindern ohne Probleme aufkommen kann, wird so schnell wohl niemand mehr infrage stellen. Bei X Spaces veröffentlichte sie vor Kurzem einen SMS-Verlauf, in dem ihr knapp 62 Millionen Euro für eine Tournee angeboten wurden. Diesen lukrativen Deal ließ die Musikerin aber eiskalt abblitzen. "Ich will, dass ihr wisst, dass, wenn ich wollte, ich morgen einen Vertrag unterschreibe und die Hälfte von den 62 Millionen Euro direkt auf meinem Konto habe", stellte sie dazu klar.

Diese Aussage könnte in Kombination mit der, sie würde fast drei Millionen Euro im Monat ausgeben, etwas prahlerisch wirken. Die 32-Jährige scheut sich aber nicht davor, solche Details auszuplaudern, wenn ihr Kontostand infrage gestellt wird. Angesichts ihres teuren Lifestyles stellt sich aber die Frage, wieso sie den Tour-Deal, bei dem sie fast eine Million Euro pro Auftritt hätte verdienen können, sausen ließ. Der Grund dafür sei die Hoffnung auf noch mehr Geld. "Ich nehme keine Tour-Deals an, bis ich mein Album ankündige. Denn sobald ich das mache, weiß ich, dass diese Angebote steigen werden. Man muss klug handeln", erklärte die Geschäftsfrau.

So in Saus und Braus wie heute lebte die frisch gebackene Dreifachmama, die kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Offset (32) bekannt gab, nicht immer. Bevor durch ihre Megahits wie "I Like It", "WAP" und "Bodak Yellow" die Kassen klingelten, verdiente sie ihr Kleingeld nämlich lange Zeit nicht durch Musik. Belcalis Marlenis Almánzar, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, arbeitete in ihrer Vergangenheit unter anderem auch als Stripperin in einem New Yorker Gentlemen's Club.

Getty Images Cardi B im September 2024

Instagram / cardiallaccess Cardi B im September 2024

