Bill Belichick (72) und Jordon (24) feiern Red-Carpet-Debüt

Vor einigen Monaten machten Bill Belichick (72) und seine Partnerin Jordon Hudson ihre Beziehung publik. Und nun haben sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt! Zur Gala des American Museum of Natural History erschien der ehemalige Chefcoach der New England Patriots in einem klassischen Anzug, dazu trug er eine Fliege. Seine 48 Jahre jüngere Freundin glänzte in einem schulterfreien Kleid mit hohem Schlitz im Rock. Ein elegantes und doch aufregendes Detail war die silberne Naht am Saum des Rockes, und für einen kleinen Farbtupfer sorgte ihr roter Lippenstift.

Damit ist ein weiterer Meilenstein in ihrer Beziehung gelegt. Bereits seit 2023 sollen die beiden gemeinsam durchs Leben gehen. Da Bill sein Privatleben gern aus der Öffentlichkeit heraushält, tauchten die ersten gemeinsamen Fotos allerdings erst im Sommer dieses Jahres im Netz auf. Der Trainer soll es mit Jordon sehr ernst meinen und sogar schon die nächsten Schritte planen. Laut einem Insider soll sich die Romanze zwischen Bill und Jordon "zu einer Ehe entwickeln". Gegenüber Daily Mail verriet die Quelle außerdem: "Er möchte die ganze Zeit bei ihr sein."

Die beiden haben sich wohl schon 2021 kennengelernt – und zwar während eines Fluges von Boston nach Florida. Damals war Jordon noch Studentin, und die beiden kamen sich über ein Philosophieprojekt näher. Wie TMZ berichtete, sollen sie nach der Landung Kontaktinformationen ausgetauscht und eine Freundschaft entwickelt haben. Eine Quelle, die Jordon damals nahestand, erzählte dem Magazin, dass die Internetbekanntheit und der Footballcoach sich bereits 2022 langsam nähergekommen seien. Zuvor hatte sich Bill von seiner damaligen Partnerin Linda Holliday getrennt.

Instagram / jordon_isabella Bill Belichick und Jordon Hudson, November 2024

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordon Hudson im gemeinsamen Sommerurlaub 2024

