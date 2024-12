Kinderwunsch: Davor haben Cedric Beidinger und Eliza Angst

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben große Pläne: Der Ex-Big Brother-Kandidat und seine Freundin wollen ein Kind mithilfe von künstlicher Befruchtung bekommen. Da die Influencerin aus medizinischen Gründen nicht auf natürlichem Wege schwanger werden kann, müssen die zwei diesen Weg gehen. Dass die Kinderwunschreise lang und anstrengend werden könnte, ist ihnen bewusst. "Unter anderem ist es auch eine hohe psychische Belastung", erklärt Cedric im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Wir haben Angst, dass es nicht klappt oder dass wir zu viele Anläufe brauchen und wir es finanziell einfach nicht stemmen können." Weil sie nicht verheiratet sind, müssen sie die Kosten aus eigener Tasche bezahlen.

Der 31-Jährige und seine Partnerin blicken aber positiv in die Zukunft und sind optimistisch, dass ihre Kinderwunschreise erfolgreich verläuft. Nun stehen für die beiden aber erst mal viele Termine an. "Die nächsten Schritte sind, in Kontakt zu treten mit einer Klinik und uns beraten zu lassen. Dann werden wir auf Hormone eingestellt und warten darauf, uns bei der Klinik persönlich vorzustellen und unseren Wunsch eines Babys zu erfüllen", erklärt Cedric gegenüber Promiflash.

Cedric hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Reality-TV-Star und Social-Media-Persönlichkeit gemacht. So gewann er unter anderem "Big Brother" im Jahr 2020, nahm mit seiner Ex Gina Beckmann (24) an #CoupleChallenge teil und war bei Ex on the Beach zu sehen. Anfang dieses Jahres machte der Fitnesscoach dann seine Beziehung mit Eliza öffentlich – die beiden kannten sich schon über gemeinsame Freunde und dann hat es gefunkt. Die Streamerin hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung, die Cedric auch direkt in sein Herz geschlossen hat. "Er spielt einfach stundenlang mit ihnen und motiviert sie in allem, was sie tun", erzählte Eliza ganz begeistert in einem früheren Interview mit Promiflash.

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

