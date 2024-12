Liam finanzierte Lifestyle: Kate Cassidy führt anderes Leben

Kate Cassidy muss nach dem Tod ihres Partners Liam Payne (✝31) nicht nur ohne seine Liebe zurechtkommen. Zudem muss sich die Influencerin wohl auch finanziell umstellen. Laut Vertrauten des Paares stellte der verstorbene Musiker zu seinen Lebzeiten stets sicher, dass es seiner Freundin an nichts fehlte. Angeblich gab er monatlich umgerechnet 33.000 Euro für Kate aus, wie Quellen Page Six berichten. So habe Liam ihr angeblich erlaubt, seine Kreditkarte jederzeit für Kosmetik und Kleidung zu benutzen. Die Rechnungen dafür beliefen sich wohl auf über 20.000 Euro – 10.000 weitere Euro kamen zudem für Lebenshaltungskosten hinzu. Darauf kann das US-Model künftig nicht mehr zurückgreifen.

Vor wenigen Tagen kehrte Kate in ihre Heimat, die USA, zurück. Dort wird sie also künftig ein etwas anderes Leben führen – jedoch soll dies zumindest finanziell immer noch recht gut aussehen. "Kate hat ihr eigenes Geld, also ist es nicht so, dass sie nirgendwo hingehen kann. Sie hat natürlich nicht das Geld, das Liam hatte, aber sie ist nicht pleite", berichtete eine Quelle dem Magazin dazu. Kate ist seit einigen Jahren als Influencerin tätig und verdient damit ihr Geld. "Sie wird nicht den gleichen Lebensstil führen wie mit Liam, aber es wird ihr gut gehen", war sich der Informant sicher. Das Geld dürfte Kate jedoch aktuell herzlich egal sein – die 25-Jährige befindet sich in tiefer Trauer.

Am 16. Oktober verlor Kate ihren Partner. Liam stürzte in Argentinien von einem Hotelbalkon und erlag seinen Verletzungen wohl noch, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Der tragische Tod des One Direction-Stars wird seither untersucht. Vor einem Monat wurden drei Verdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um Angestellte des Hotels CasaSur, in dem Liam starb. Außerdem wird der Freund und Ex-Manager des Sängers, Roger Nores, strafrechtlich verfolgt, wie TMZ vor wenigen Tagen berichtete. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Vorwürfe, die "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge" betreffen. Roger war bis kurz vor Liams Tod bei ihm auf dem Hotelzimmer.

Getty Images Kate Cassidy im November 2024

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

