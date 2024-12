So viel könnten Demi Moores (62) Beauty-Behandlungen kosten

Demi Moore (62) steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und kann noch immer mit Newcomern mithalten. Grund dafür ist sicherlich auch ihr junges und fittes Aussehen. Das könnte sich die Schauspielerin einiges kosten lassen, wie Bild berichtet. Da Demis Gesicht noch so schön strahlt, vermutet Schönheitsärztin Dr. Selma Uygun hochdosierte Vitamin-C-Behandlungen für einen Glow-Effekt sowie Kollagen- und Hyaluron-Booster. Dafür könnte der Hollywoodstar im Monat rund 10.000 Euro blechen.

Doch auch operative Eingriffe könnte Demi hinter sich haben, vermutet Promi-Arzt Dr. Tom Wendel: "Sie könnte ihre Haare verdichtet haben. Das ist sehr angesagt bei den Damen in Beverly Hills. Auch ein 'Deep Plane Facelift' halte ich für möglich. Vorteil: bei dem Eingriff kommt es zu keinem 'überdehnten' Aussehen." Solche Behandlungen beginnen ab 50.000 Euro. Auch Demis Zähne sind gemacht. "Das sind hochwertige Keramik-Kronen, die bei rund 1500 Euro pro Stück liegen könnten. Bei so einem Lächeln gehe ich davon aus, dass oben und unten zehn Kronen eingesetzt wurden", vermutet Zahnärztin Dr. Jana Noder.

Und was sagt Demi selbst zu ihrem Aussehen? "Ich kann zurückblicken und sagen: Mit 20 und 30 fand ich Dinge an mir, die nicht gut genug waren. Mein Verhältnis zum Älterwerden ist jetzt viel mehr ist eine viel freudige Akzeptanz", erklärt die Ex-Frau von Bruce Willis (69) bei den 34. Gotham Awards am Montagabend in New York. Dort zeigte sie in einem violetten Korsettkleid viel Haut.

Getty Images Demi Moore im November 2024

Getty Images Demi Moore bei den 34. Gotham Awards in New York

