Schiene am Bein: Kim Kardashian hat sich den Fuß gebrochen

Das ist alles andere als eine schöne Bescherung: Kim Kardashian (44) hat sich den Fuß gebrochen. Das verrät die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story. Dort teilt sie ein Foto von ihrem Fuß in einer dicken Schiene und schreibt dazu: "F*ck mein Leben, hab mir für die Feiertage den Fuß gebrochen." Das Foto zeigt auch die Enden von zwei Krücken, mit denen die Unternehmerin und Internet-Ikone wohl für einige Wochen umher staksen muss. Allerdings verrät die Tochter von Kris Jenner (69) nicht, was sie angestellt hat, um sich so zu verletzen.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Kim sich eine krasse Verletzung zuzieht. Im Februar lief sie eine Zeit lang mit einer Bandage um ihren linken Zeige- und Mittelfinger herum. Den Grund verriet sie erst Monate später in einer Folge der Serie The Kardashians: Bei einem Unfall mit einer Glastür in ihrem eigenen Badezimmer hat sie die Fingerkuppe ihres Mittelfingers verloren. "Es machte bumm und ich schaute auf meine Hand und fiel zu Boden. Ich griff nach dem Tisch und ging auf die Knie. Ich sah das ganze Blut, und mein Knochen ragte ein wenig heraus, und ich dachte: 'Holt mir Hilfe, ich brauche Eis!'", schilderte sie damals.

Vor wenigen Tagen ging es der millionenschweren Unternehmerin auf jeden Fall noch gut. Da teilte sie nämlich einen supersüßen Post zu Ehren ihres Sohnes Saint, der Geburtstag hatte. Ganze neun Jahre alt ist der Sohn von Kanye West (47) geworden. Zu einer Reihe Schnappschüsse aus den vergangenen Jahren schrieb sie: "Ich habe mir unsere Fotos angesehen, und die meisten zeigen uns beim Kuscheln. Ich hoffe, dass mein kleiner Mann für immer so verschmust bleibt! Also stoßen wir auf einen meiner Seelenverwandten an, den süßesten Jungen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians gebrochener Fuß, Dezember 2024

Instagram / kimkardashian Saint West und Kim Kardashian, 2024

